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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第33回

【あると時々は便利】買っとけSSDお立ち台！ 16Gbps＆クローン対応モデルがオススメ

2026年07月08日 17時15分更新

文● 二子／ASCII

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　常に必要なわけでもないけど、持っているとときどき便利。ノートPCの内蔵SSDの移行やバックアップに使える「SSDお立ち台」。Amazonプライムデーでオトクな製品があったので、この機会に買っちゃいましょう。

SSD

いつも必要ではないけど、必要になったときにはとても便利なSSDお立ち台。セールの機会に買うのが吉です！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

2台のM.2 SSDが接続でき、クローン機能もあり！
玄人志向のSSDお立ち台が7000円強

　まず紹介するのは、玄人志向「KURO-DACHI/CLONE/NVMe」。SSDはPCIe Gen3x2、USBはUSB 3.2 Gen2x2、つまり16Gbps対応で、しかも2台のSSD間でクローンも可能という、今のトレンドに沿った製品です。安価な製品の中にはM.2 SATA SSDしか使えないものもありますが、こちらはちゃんとNVMe対応です（逆にSATAには非対応）。

Image from Amazon.co.jp
玄人志向 外付け M.2 NVMe HDD / SSD スタンド お立ち台 USB3.2 Gen2 対応 最大容量 4TB SSD省電力機能対応 【国内正規品】 KURO-DACHI/CLONE/NVMe

　一時的にSSDの中身を読み書きしたいときにも役立つので、1台あると便利に使える機会はきっとあるはず！　記事執筆時点での価格は7225円。

プライムデーで玄人志向「KURO-DACHI/CLONE/NVMe」を入手

　シンプルに1台つながればいいというなら、こちらの製品が比較的安価で見た目も派手で◎。NVMe／SATAの両方のM.2 SSDが使えて、10Gbps対応。冷却ファンやLEDも付いてます。クーポン適用時に2969円。

Image from Amazon.co.jp
GRAUGEAR M.2 NVMe SATA SSDケース 10Gbps USB3.2 Gen2 Type-C M/B+M Key 2230/2242/2260/2280/22110 SSD対応 RTL9210B高性能チップ M.2 SSD外付けケース エンクロージャ UASP対応 冷却ファン USB-A USB-Cケーブル 工具不要 取り付け簡単 [G-M2DK-AC-10G]
プライムデーでGRAUGEAR「G-M2DK-AC-10G」を入手

　まだHDDを使っている、2.5インチSSDを扱うことがあるなら、玄人志向の定番製品「KURO-DACHI/CLONE/CRU3」。2.5／3.5インチのSATA接続HDD／SSDのお立ち台でクローン機能付き。

　PCにつないで2台のHDD／SSD同時にアクセスすることも可能なので、古いHDDからデータを引き出したい場合に便利です。価格は2746円。安価なので、こちらも1台確保しておきましょう！

Image from Amazon.co.jp
玄人志向 外付け 3.5 型 / 2.5 型 SATA 接続 HDD/SSD スタンド お立ち台 USB3.2 Gen1 対応 最大容量 32TB ドライブ換装 【国内正規品】 KURO-DACHI/CLONE/CRU3
プライムデーで玄人志向「KURO-DACHI/CLONE/CRU3」を入手

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