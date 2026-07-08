【あると時々は便利】買っとけSSDお立ち台！ 16Gbps＆クローン対応モデルがオススメ

常に必要なわけでもないけど、持っているとときどき便利。ノートPCの内蔵SSDの移行やバックアップに使える「SSDお立ち台」。Amazonプライムデーでオトクな製品があったので、この機会に買っちゃいましょう。

2台のM.2 SSDが接続でき、クローン機能もあり！

玄人志向のSSDお立ち台が7000円強

まず紹介するのは、玄人志向「KURO-DACHI/CLONE/NVMe」。SSDはPCIe Gen3x2、USBはUSB 3.2 Gen2x2、つまり16Gbps対応で、しかも2台のSSD間でクローンも可能という、今のトレンドに沿った製品です。安価な製品の中にはM.2 SATA SSDしか使えないものもありますが、こちらはちゃんとNVMe対応です（逆にSATAには非対応）。

一時的にSSDの中身を読み書きしたいときにも役立つので、1台あると便利に使える機会はきっとあるはず！ 記事執筆時点での価格は7225円。

シンプルに1台つながればいいというなら、こちらの製品が比較的安価で見た目も派手で◎。NVMe／SATAの両方のM.2 SSDが使えて、10Gbps対応。冷却ファンやLEDも付いてます。クーポン適用時に2969円。

まだHDDを使っている、2.5インチSSDを扱うことがあるなら、玄人志向の定番製品「KURO-DACHI/CLONE/CRU3」。2.5／3.5インチのSATA接続HDD／SSDのお立ち台でクローン機能付き。

PCにつないで2台のHDD／SSD同時にアクセスすることも可能なので、古いHDDからデータを引き出したい場合に便利です。価格は2746円。安価なので、こちらも1台確保しておきましょう！