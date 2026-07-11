サッカーとテクノロジー〔FIFAワールドカップ2026〕 第10回
30以上に及ぶ大会運営アプリのインフラ監視から、3カ国／16スタジアムの運営支援まで
史上最大のワールドカップを支える“オフィスワーク”？ TCCとTOCのテクノロジー
2026年07月11日 09時00分更新
いよいよベスト8のチームが決まり、決勝トーナメントも佳境に入ったFIFAワールドカップ2026。3カ国共同開催という“史上最大のワールドカップ”の運営の中心となる“司令塔”と言えるのが、フロリダ州マイアミにある2つの拠点、「テクノロジー・コマンドセンター（TCC）」と「トーナメント・オペレーションセンター（TOC）」である。
ワールドカップ開催中の7月、このTCCとTOCを訪問する機会を得たのでレポートしよう。
W杯の全テクノロジーを管理する「テクノロジー・コマンドセンター（TCC）」
今年のワールドカップは、3カ国／16スタジアムで104試合が行われる史上最大規模の大会だ（関連記事：熱戦支えるテックの進化にも注目！ 「史上最大」FIFAワールドカップがまもなく開幕）。もちろん、その運営は大きなチャレンジである。TCCとTOCは、大会全体を陰で支える重要な拠点であり、同大会のテクノロジーとオペレーションにおけるバックボーンと言える。
まずはTCCの見学からだ。ここは、大会に関わるテクノロジーすべてを管理する場所である。60人体制の技術スタッフが、3交代制でTCCの運用にあたる。ちなみに、大会全体では1200～1300人の技術スタッフが携わっており、スイスのFIFA本部から遠隔で技術支援をするチームもある。
TCCの役割について、FIFAでテクノロジー部門を統括するナチョ・フレスコ（Nacho Fresco）氏は、「センサーを内蔵するピッチ上のボールから、スタジアム内外のカメラ、大会運営に使う各種アプリケーション、サイバーセキュリティ、データの流れまで、あらゆるテクノロジーを管理している」と説明する。
TCCに入り、まず目にとまるのが14面の大きなスクリーンだ。それぞれに役割がある。たとえば3つのスクリーンを使って表示されているのは、3カ国／16スタジアムをつなぐネットワークの状況。使用中の帯域幅や使用率、VLANなどの状態をリアルタイムで把握し、異常があれば即座に対応する。別の画面では、各スタジアムのカメラ映像を、テキサス州ダラスにある国際放送センター（IBC）に送信する「放送コントリビューションネットワーク（BCN）」のモニタリングを行っている。
TCCの立ち上げや運用を担うステファン・ティマーマンス（Stefan Timmermans）氏によると、BCNの回線は複数のキャリアを使って冗長化されており、1つの経路が落ちても放送映像が止まらない仕組みを構築している。「この種のネットワークは、ファイブナイン（稼働率99.999％）の信頼性が求められる、とても重要なインフラだ」（フレスコ氏）。
われわれ一般視聴者が見る中継映像と、TCC内部で使う内部確認用の中継映像には違いがあるという。通常のテレビ放送の場合、現地の様子が20～50秒ほど遅れて視聴者に届く。これに対して、TCCの映像は、Lenovoと共同開発した仕組みで、その遅延を2秒程度まで短縮しているという。
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