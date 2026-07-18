1カ月以上にわたる熱戦を繰り広げてきたFIFAワールドカップ2026も、いよいよ3位決定戦（フランス対イングランド）と決勝戦（スペイン対アルゼンチン）を残すのみだ。そして“サッカーとテクノロジー”を追ってきた本連載も、そろそろ佳境を迎えている。

今回は、ワールドカップのスタジアムで、観客のためにどんなテクノロジーが使われているのかをレポートしたい。

幸運にも筆者は、米国のスタジアムで決勝リーグを観戦することができた。時は7月3日金曜日の夕方、場所はフロリダ州にあるマイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）。観戦したアルゼンチン対カーボベルデの試合は、胸が熱くなる名勝負だった。

試合観戦にはスマホの準備が必要 ― 入場はデジタルチケットで

前日、ニューヨークから搭乗したマイアミ行きの機内には、すでにアルゼンチン代表のユニフォームを着たサポーターの姿があった。そしてマイアミ国際空港に降り立つと、深夜にもかかわらずUberを待つ人々で賑わう。ワールドカップのポスターや看板もあちこちに見られ、開催都市ならではの熱気を感じる。

試合観戦に出かける前日、まずはスマホの準備が必要だった。ワールドカップでは紙の入場チケットは廃止されており、その代わりにQRコードを提示する。これを表示できるのは、FIFA公式アプリとは別のチケット専用アプリなので、まずはこれをインストールしておく。

インストールすると、スマホの画面には電子チケットが表示されたが、入場用のQRコードは表示されなかった。これは、開始数時間前にならないと表示されない仕組みだ。さらに、記事の資料（と観戦の記念）にしようと考えてチケット画面のスクリーンショットを撮ってみたが、保存されたのは真っ黒な画像。厳しい偽造チケット対策がとられているわけだ。

アルゼンチン対カーボベルデ戦の試合開始は18時で、観客は3時間前から入場できた。スマホには前日から何度も「スタジアムには早めにお越しください」というFIFAのプッシュ通知が届いた。試合会場であるマイアミ・スタジアムは、収容人数6万4000人以上という巨大スタジアムだ。観客が一度に殺到して入場オペレーションが混乱しないように、早めの来場を促しているのだろう。

入場ゲートや自分の座席まで、専用アプリがすべてのルートを案内

混乱を防ぐ仕掛けはほかにもあった。日本から訪れた筆者には、スタジアムまでの行き方が分からない。ここで役立ったのが、FIFA公式アプリが搭載しているマップ機能だ。現在地から試合会場までの行き方を簡単に調べられる機能で、公共交通機関を使う場合のルートも、駐車場の情報も教えてくれる。

もっとも、ここまでであれば「Google Maps」などの一般的な地図アプリでもできる。ただし、専用アプリによる道案内はもう少し続く。

スタジアムの駐車場に着くと、各国代表のユニフォームを着て、国旗、メッシやマラドーナが描かれた旗を手にした観客たちが、ぞろぞろと入口に向かっていた。試合開始までにはまだ時間があるのに、すでに応援歌を歌っている人もいて、いよいよワールドカップの試合に来たのだなあとワクワクする。

しかし、いざ現地で目の当たりにすると、スタジアムはやはり巨大だ。そして、入場ゲートは観客の座席ブロックごとに指定されている。スマホのチケットには、入場ゲートを示す記号や番号、座席の列や番号は表示されているものの、どこから入り、どうやって自分の座席までたどり着けばいいのか心配になる。

ここでふたたびFIFAアプリのマップが役立つ。自分の入場すべきゲートや座席までのルートをすべて案内してくれるのだ。さすがにこれは一般的な地図アプリではできない、専用アプリならではのサービスである。

スタジアムに入ってからも、アプリのマップ機能は活躍する。飲食店や売店、トイレ、グッズショップなどの場所を探すことができるのだ。マイアミ・スタジアムは3階建だが、階層ごとに座席エリアやショップを表示できるので便利だった。

全スタジアムをデジタルツイン化、リアルタイムの情報もAIに反映

こうしたデジタルの道案内を実現しているのは、FIFAの公式テクノロジーパートナーであるLenovoが開発した「スマート・ウェイファインディング（Smart Wayfinding）」システムだ。利用するのは観戦に訪れたサッカーファンだけではない。メディア関係者や大会運営スタッフ、さらに選手たちも同じ仕組みを使っているという。

このシステムのベースになっているのが、Lenovoがそれぞれの試合会場を丸ごとスキャンして作った「デジタルツイン」だ。各スタジアムを仮想空間上に再現したデジタルツインを使って、AIが3Dの会場案内を作り出す。

このデジタルツインには、たとえば「混雑状況」や「一時通行止めの通路」といったリアルタイムの情報も追加される。AIはこのデジタルツインを参照し、その時々の状況に応じて、最適なルートを案内できる。

ひとりの観客として感じたのは、6.4万人収容の巨大な会場でも「迷わない」「離席しても確実に戻れる」という安心感が、思った以上に大きいということだ。試合そのものには関係しない地味なテクノロジーかもしれないが、確実にストレスを減らしてくれた。