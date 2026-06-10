熱戦支えるテックの進化にも注目！ 「史上最大」FIFAワールドカップがまもなく開幕

2026年6月11日、いよいよ「FIFAワールドカップ2026」が開幕する。今回はアメリカ合衆国・カナダ・メキシコの北米3カ国をまたぐ共同開催。出場国は史上初めて48カ国に拡大され、試合数も104試合と過去最多。世界中で60億人以上が視聴するとも言われる今大会は、あらゆる意味で“史上最大のワールドカップ”になる。

3カ国の共同開催、試合は16会場で――北米を縦断する1カ月半

今大会の特徴は、米国・カナダ・メキシコによる史上初の3カ国共同開催だ。2002年のワールドカップが、日本・韓国の共同開催だったことを覚えている方も多いだろう。複数国による共同開催はそれ以来であり、実に24年ぶりとなる。

試合が行われる都市は、米国11都市、メキシコ3都市、カナダ2都市の計16都市に広がる。ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、マイアミ、シアトル、サンフランシスコ、ヒューストン、ボストン、アトランタ、バンクーバー、トロント、メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイ――。北米大陸を縦断するスケールの大会が、6月11日から7月19日の39日間にわたって展開される。

出場国は1.5倍に、史上最多の48カ国が参加

出場国数も、前回大会の32カ国から1.5倍の48カ国に拡大する。欧州が16カ国と最多で、次いでアフリカの10カ国、アジアの9カ国が出場枠を獲得した。出場枠の拡大によって、カーボベルデやキュラソー、コンゴ民主共和国など、初出場の国や久々の出場となる国も多く含まれている。その一方、強豪国がひしめく欧州では、イタリアなどのサッカー大国が予選落ちするという波乱も起きている。

グループリーグは4チームずつ12組で構成され（前回カタール大会は8組）、各組の上位2チームと3位の成績上位8チームが決勝トーナメントに進出する。試合数は64試合から104試合に増え、優勝するには8連勝が必要になる。

大会を支えるテクノロジーも「史上最大」に進化

今大会は、大会規模だけでなく舞台裏のテクノロジーも進化している。FIFA初の公式テクノロジーパートナーとなったLenovoでは、AIによる選手の3Dアバター再現、すべてのチームに提供される戦術分析AIツール「FIFA AI Pro」、フィールドを駆ける審判のボディカメラ映像を安定させる「Referee View」など、試合の内外でAIソリューションを展開する。

60億人が見守る、史上最大の舞台。その裏側を支えるテクノロジーについては、本シリーズで詳しくお伝えしていく。いよいよキックオフだ。