48チーム／約1250人の全選手の3Dモデル化には「技術のスケール」が大切だった
選手そっくり！ サッカーW杯2026で初登場の3Dアバター、その舞台裏
2026年06月28日 12時30分更新
FIFAワールドカップ2026も、いよいよ決勝トーナメントがスタートする。ここから先は“ノックアウトステージ”、つまり一発勝負の勝ち抜き戦だ。選手もサポーターも気の抜けない戦いが続く。
ところでこの2週間、グループステージの試合をスクリーンで観戦してきたサッカーファンの皆さんは、もうお気づきだろうか。今回のワールドカップではVARが強化されており、リプレー映像には選手そっくりの3Dアバターが用いられている（上の画像）。これを使って、カメラが捉えられなかった角度からのリプレー映像を視聴者に見せているのだ。
48チーム、約1250人分の3Dアバターを作成するために、FIFAとLenovoは今回、すべての選手の3Dスキャンを実施した。その裏側を見てみたい。
256台の4Kカメラで選手の全身を撮影、「ミリメートル」精度の3Dアバターを生成
選手の3Dスキャンが行われたのは、ワールドカップの初戦が始まる前のこと。FIFAとLenovoが、3Dスキャン用ブースを持って48チームのベースキャンプを巡回し、約1250人の全選手をスキャンした。
十二角形の3Dスキャン用ブースには、中央に立つ選手を取り囲むかたちで256台の4Kカメラが配置されており、すべてのカメラが同期して一斉に撮影を行う。そのため、撮影自体は選手1人あたりわずか1秒で終わる。
筆者も4月、記者説明会の場でこの撮影を体験することができた。ブースの中央に立って両手を広げ、目線はやや上にして指定されたポイントを見るだけだ。ブースは組み立て式の簡易なものだが、選手がいる場所に持ち込んで3Dスキャンを行うためには、こうしたフットワークの良さが必要なのだという。
256台のカメラが撮影した高精細画像は、Lenovoが開発したシステムに取り込まれ、3Dアバターへと変換される。この3Dスキャンの精度は「ミリメートル単位」に達するという。
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