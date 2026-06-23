ファミマのフラッペが今年も強い！ メロン、桃、マンゴー…全5種を飲んでみた

酷暑の救世主となるコンビニグルメといえば、ファミマのフラッペでしょう。今夏も多彩なフレーバーを展開することが発表され、全5商品を試食してきました。おトクなキャンペーン情報などとともに、特徴や味わいを紹介します。

“まるで果実”は言い過ぎじゃない

ファミマのフラッペ5種を飲んできた！

ファミリーマートのフラッペは2014年6月に誕生し、以来約3億3000万杯、種類は約90ものフレーバーが展開されてきました。そのなかで今夏のテーマは、“まるで果実をかじったような味わい”と、“ごほうび”感。

果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、専門店のクオリティや満足感を手軽に楽しめる商品として開発されました。



今夏は、6月23日発売の第1弾「メロンフラッペ」を皮切りに、8月にかけて全5種類が続々登場します。

▲6月23日発売「メロンフラッペ」（380円）

さっそくレポートしていきましょう。「メロンフラッペ」は、爽やかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせることで、“Wメロン”ならではの贅沢な味わいを実現。

さらに、アイス部分の青肉メロン果汁は完熟メロンを使用することで、素材本来のジューシーな甘みと芳醇な香りを楽しめるようになっています。

飲んでみると、すこぶるリッチな味！ テーマの“まるで果実“や“ごほうび感”にも納得のおいしさです。



メロンのフレッシュな香りとまろやかな甘みがミルクと調和し、シャリシャリのテクスチャーが冷涼感を演出。そしてメロンの果肉が贅沢感をプラスし、全体的な満足度を高めています。改めて、レベルの高さに驚かされました！

▲7月7日発売「ストロベリーフラッペ」（380円）

「ストロベリーフラッペ」は、イチゴのジューシーな味とつぶつぶ食感が特徴の、果肉ソースをたっぷり使っていることがポイント。みずみずしく、まるでいちごを頬張ったような満足感が実現されています。

「メロンフラッペ」でも感じたことですが、果肉によるリアルなフルーツ感が圧倒的。イチゴならではのチャーミングな甘さやすっきりした酸味が存分に感じられ、なめらかなミルキー感とも相まって、ハイクオリティなスイーツに仕上がっています。

▲7月28日発売「シャインマスカットフラッペ」（380円）

こちらは、シャインマスカット果汁を一部に使ったジューシー感と、爽やかな後味が特徴。さらに、ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、まるで本物のような素材感と飲みごたえが両立されています。

う～ん、いいですね！ シャインマスカットの上品な果実味がひと口目から感じられ、ぷるとろっとしたゼリーの食感は斬新。ブドウの本格的な旬は晩夏や秋口からはじまりますが、秋以降には黒ブドウ系フレーバーの発売に期待したいおいしさです。

▲8月11日発売「ピーチフラッペ」（380円）

「ピーチフラッペ」は、ゴロッとした白桃の果肉と果肉入りソースを使用。フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯となっています。

大きくてたっぷり入った果肉が印象的。食べごたえがあり、わかりやすいごちそう感があります。また、ピーチならではの初々しくて多幸感にあふれる香りも魅惑的。夏が最盛期の、エネルギッシュな桃の味覚を楽しみたい人はリピート必至です！

▲8月11日発売「マンゴーフラッペ」（380円）



「ピーチフラッペ」と同日に「マンゴーフラッペ」も登場。この週は新作2フレーバーがドドッと一気に並びます。



「マンゴーフラッペ」は、甘みと香りが豊かなアルフォンソマンゴーのピューレを使用。マンゴーの甘みを引き立てながら、後味はすっきり飲みやすく仕上げられています。

まさに夏本番にぴったりな、南国感あふれる味わい。ボリューミーな香りと力強い甘酸っぱさを、シャリシャリ食感がクールに昇華し余韻は爽やか。お盆休みはこれと「ピーチフラッペ」で、ギラつく暑さからエスケープしたい。そんな気分になりました！

「モナキ」のチェキやトレカが当たる

今回参加した「味わうごほうびフルーツシリーズ」フラッペの発表会・試食会には、4人組のコーラスグループ「モナキ」が登壇。というのも、今回は彼らを起用した「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」が実施されるのです。

期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンすると対象のフラッペを1個購入ごとにスタンプが1個付与され、集めたスタンプ数に応じて、サイン入りチェキや限定トレカセットなどの特典に応募できるという内容です。

なんと100円引きに！レシートクーポンでお得に

商品開発の責任者であるファミリーマートの高倉一真氏が開発背景を説明。フラッペのメイン購入層である30〜50代女性の間で「フローズンドリンクで贅沢な気分を味わいたい」というニーズが高まっていることや、フルーツフレーバーの人気を踏まえ、今回の商品開発に至ったといいます。

それぞれ数量限定で、約2週間ごとに新フレーバーが登場する今夏のフラッペ「味わうごほうびフルーツシリーズ」。



定番のカフェフラッペやティーフラッペも絶品ですが、甘酸っぱいフルーツの贅沢な清涼感でリフレッシュしたい人は、ファミマへ行くしかないでしょう！

なお、6月23日から実、ファミマのフラッペを買うと、次回フラッペに使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンも実施。

配布は6月29日までで利用期間は7月6日までです。第1弾の「メロンフラッペ」を試すには、うってつけのチャンスですね！





※記事中の価格は税込み