ファミマ、ハワイフェア9品登場！ ロコモコ、ガーリックシュリンプなどめちゃうまそ

ファミリーマートは7月7日から「ひとくちでハワイ気分！」フェアを全国の店舗で開催します。
ハワイフェアが今年も！全9品が登場
夏の人気旅行先であるハワイをイメージしたフェアを、2024年、2025年に引き続き今夏も開幕します。
ファミリーマートでは恒例の「SPAMむすび」をはじめ、「ロコモコ」「ガーリックシュリンプ」「ポキ」などのハワイグルメ全9品が登場。
今年は、ハワイ土産の代名詞ともいえる「ハワイアンホースト」のマカダミアナッツチョコレートをイメージしたエクレアとアイスに注目。また、ハワイの定番コーヒーブランド「LION COFFEE」監修のバニラキャラメルカフェオレも販売されますよ。
▲SPAMむすび ツナマヨネーズ 298円
甘辛いタレを塗って焼き上げたSPAMに、ツナマヨネーズを合わせたおむすびです。※沖縄県を除く。
▲SPAMむすび ダブル玉子（玉子焼き・たまごタルタル） 398円
SPAMに玉子焼きとたまごタルタル、2種類の玉子を合わせたおむすびです。※沖縄県を除く。
▲ハンバーグロコモコ（グレイビーソース仕立て） 698円
ハンバーグと目玉焼きを盛り付けた、ハワイの人気メニュー「ロコモコ」をイメージした弁当です。
▲サーモンポキ 彩り野菜＆パスタ 328円
ハワイのローカルフード「ポキ」をサラダ仕立てにアレンジ。ごま油が香るやみつきだれで味付けしています。
▲殻までおいしいガーリックシュリンプ 438円
ガーリックを効かせた、殻まで食べられるガーリックシュリンプです。
▲ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコエクレア 255円
マカダミアナッツ入りチョコクリームを詰めたエクレアです。
▲ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコレートアイス 288円
マカダミアナッツ入りチョコでコーティングしたアイスバーです。
▲LION COFFEE バニラキャラメルカフェオレ 224円
ハワイの定番コーヒーブランド「LION COFFEE」監修。バニラとキャラメルが香るフレーバーコーヒーです。
▲チョコマラサダ（マカダミアホイップ） 158円
マカダミアホイップを入れ、チョコをコーティングしたドーナツです。※沖縄県を除く。
「SPAMむすび」を買って100円クーポン当たる！
ファミマのハワイフェア、2025年開幕時は「マラサダ（マカダミアチョコホイップ）」が発売1週間で累計50万個が売れて好調だったよう。今年もハワイ気分たっぷりの商品が揃って人気が出そうです。
ナベコ的にはハンバーグロコモコが、ボリュームもしっかりありそうで、絶対食べたい！
なお、7月7日～13日の期間中、「SPAMむすび」を1個購入するごとに、抽選で次回SPAMむすび購入時に使える100円引きクーポンがレシートに印字されます（2品どちらも対象）。クーポンは7月20日まで利用できますよ。
クーポンは抽選ではありますが、100円引きはうれしい。SPAMむすびを買った際はレシートをチェックしてみましょう！
※価格は税込み表記です。
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