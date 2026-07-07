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ファミマ、ハワイフェア9品登場！ ロコモコ、ガーリックシュリンプなどめちゃうまそ

2026年07月07日 11時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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アロハ～

　ファミリーマートは7月7日から「ひとくちでハワイ気分！」フェアを全国の店舗で開催します。

ハワイフェアが今年も！全9品が登場

　夏の人気旅行先であるハワイをイメージしたフェアを、2024年、2025年に引き続き今夏も開幕します。

9品が登場。うまそ～！

　ファミリーマートでは恒例の「SPAMむすび」をはじめ、「ロコモコ」「ガーリックシュリンプ」「ポキ」などのハワイグルメ全9品が登場。

　今年は、ハワイ土産の代名詞ともいえる「ハワイアンホースト」のマカダミアナッツチョコレートをイメージしたエクレアとアイスに注目。また、ハワイの定番コーヒーブランド「LION COFFEE」監修のバニラキャラメルカフェオレも販売されますよ。

▲SPAMむすび ツナマヨネーズ　298円

　甘辛いタレを塗って焼き上げたSPAMに、ツナマヨネーズを合わせたおむすびです。※沖縄県を除く。

▲SPAMむすび ダブル玉子（玉子焼き・たまごタルタル）　398円

　SPAMに玉子焼きとたまごタルタル、2種類の玉子を合わせたおむすびです。※沖縄県を除く。

▲ハンバーグロコモコ（グレイビーソース仕立て）　698円

　ハンバーグと目玉焼きを盛り付けた、ハワイの人気メニュー「ロコモコ」をイメージした弁当です。

▲サーモンポキ 彩り野菜＆パスタ　328円

　ハワイのローカルフード「ポキ」をサラダ仕立てにアレンジ。ごま油が香るやみつきだれで味付けしています。

▲殻までおいしいガーリックシュリンプ　438円

　ガーリックを効かせた、殻まで食べられるガーリックシュリンプです。

▲ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコエクレア　255円

　マカダミアナッツ入りチョコクリームを詰めたエクレアです。

▲ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコレートアイス　288円

　マカダミアナッツ入りチョコでコーティングしたアイスバーです。

▲LION COFFEE バニラキャラメルカフェオレ　224円

　ハワイの定番コーヒーブランド「LION COFFEE」監修。バニラとキャラメルが香るフレーバーコーヒーです。

▲チョコマラサダ（マカダミアホイップ）　158円

　マカダミアホイップを入れ、チョコをコーティングしたドーナツです。※沖縄県を除く。

「SPAMむすび」を買って100円クーポン当たる！

　ファミマのハワイフェア、2025年開幕時は「マラサダ（マカダミアチョコホイップ）」が発売1週間で累計50万個が売れて好調だったよう。今年もハワイ気分たっぷりの商品が揃って人気が出そうです。

　ナベコ的にはハンバーグロコモコが、ボリュームもしっかりありそうで、絶対食べたい！

　なお、7月7日～13日の期間中、「SPAMむすび」を1個購入するごとに、抽選で次回SPAMむすび購入時に使える100円引きクーポンがレシートに印字されます（2品どちらも対象）。クーポンは7月20日まで利用できますよ。

　クーポンは抽選ではありますが、100円引きはうれしい。SPAMむすびを買った際はレシートをチェックしてみましょう！

※価格は税込み表記です。

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