あのアンナミラーズがアイスに！ ファミマで人気パイ＆ケーキを再現

ファミリーマートは7月7日から、「アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」と「アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」を全国の店舗で発売します（沖縄県を除く）。
ファミマ×アンナミラーズ 井村屋と共同開発
アメリカンレストラン「アンナミラーズ」の人気メニューをイメージしたカップアイスがファミマに登場します。
アンナミラーズは、2022年に国内最後の店舗が閉店した後、2026年2月に創業の地・東京・南青山で実店舗が復活し、再び注目を集めています。今回は、井村屋グループとの共同開発により、人気メニューの味わいがアイスで再現。
■アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ 340円
人気のブルーベリーチーズケーキをイメージしたカップアイスです。
クリームチーズを使った濃厚なチーズアイスに、ブルーベリー果肉入りソースを合わせました。底には、チーズケーキの土台をイメージしたシナモン香るクッキークランチを敷いています。
■アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ 340円
看板商品のダッチアップルパイをイメージしたカップアイスです。
カスタードアイスにごろっとしたりんご果肉を混ぜ込み、シナモンが香る焼きりんごソースを合わせています。天面にはストラッセルをトッピングし、ダッチアップルパイらしい味わいを表現したといいます。
「ブルーベリーチーズケーキ」
「ダッチアップルパイ」がアイスに！
アンナミラーズの人気メニューをイメージした2種類のカップアイス。これはめっちゃ気になりますね。お値段こそちょっとお高めですが、アンナミラーズの雰囲気をアイスで味わいたい！
※価格は税込み表記です。
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