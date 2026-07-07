このページの本文へ

本日から

あのアンナミラーズがアイスに！ ファミマで人気パイ＆ケーキを再現

2026年07月07日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アンナミラーズがアイスに！

　ファミリーマートは7月7日から、「アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ」と「アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」を全国の店舗で発売します（沖縄県を除く）。

ファミマ×アンナミラーズ　井村屋と共同開発

　アメリカンレストラン「アンナミラーズ」の人気メニューをイメージしたカップアイスがファミマに登場します。

　アンナミラーズは、2022年に国内最後の店舗が閉店した後、2026年2月に創業の地・東京・南青山で実店舗が復活し、再び注目を集めています。今回は、井村屋グループとの共同開発により、人気メニューの味わいがアイスで再現。

■アンナミラーズアイス ブルーベリーチーズケーキ　340円

　人気のブルーベリーチーズケーキをイメージしたカップアイスです。

　クリームチーズを使った濃厚なチーズアイスに、ブルーベリー果肉入りソースを合わせました。底には、チーズケーキの土台をイメージしたシナモン香るクッキークランチを敷いています。

■アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ　340円

　看板商品のダッチアップルパイをイメージしたカップアイスです。

　カスタードアイスにごろっとしたりんご果肉を混ぜ込み、シナモンが香る焼きりんごソースを合わせています。天面にはストラッセルをトッピングし、ダッチアップルパイらしい味わいを表現したといいます。

「ブルーベリーチーズケーキ」
「ダッチアップルパイ」がアイスに！

　アンナミラーズの人気メニューをイメージした2種類のカップアイス。これはめっちゃ気になりますね。お値段こそちょっとお高めですが、アンナミラーズの雰囲気をアイスで味わいたい！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧