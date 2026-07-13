ヤフオク、USBメモリやSDカード等の落札・出品に注意喚起

LINEヤフーは7月10日、Yahoo!オークションおよびYahoo!フリマでストレージ類（USBメモリー／SDカード／SSD等）を落札、出品する際の注意点を公開した。

入札・落札希望者には、入札・落札前と商品到着後の主なチェックポイントを紹介。内容は「商品説明や仕様、出品者の評価を確認してから入札する」「商品到着後は早めに容量や動作を確認する」など、個人間取引の基本といえるものだ。

同社はその上で、出品ページの説明と異なる商品が届いた際は、まず出品者に連絡し、解決しない場合は各サービスの問い合わせ窓口を利用するよう求めている。

一方、出品者に対しては「商品の名称や説明・仕様等が実際の商品と一致していること」「商品画像や説明分が落札者に誤解を与える内容になっていないこと」「出品する商品の仕様等を十分認識していること」など、出品時に確認すべき事項を複数ピックアップ。

商品説明と実際の商品の内容が異なる場合や、落札者に誤解を与える表示、その他法令や各サービスのガイドライン等に抵触するおそれのある表示が確認された場合は、当該出品に対して削除等の措置を実施することがあると警告している。