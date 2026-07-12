今から買うなら【32型4K液晶】広大なデスクトップで仕事が捗ります！ 3万円台から購入可能

テレワーク中心で自宅で作業をしていると、業務の効率性を大きく左右するのがディスプレー。

ノートPCの小さな画面で長時間作業をしていると、効率が上がらないし、ずっと下向きで姿勢も気になってしまう。外付けディスプレーを使うにしても、24型フルHD程度であれば、距離や解像度の関係もあって、ノートPCと大差ないことも。

そこでオススメしたいのが32型4K解像度（3840×2160）の製品。大きすぎるように感じる人もいるかもしれないが、製品の横幅は約70cmなので、100cm程度のテーブルでも十分設置可能で、文字の小ささについても、最近のWindowsならHiDPIで125％または150％に設定しても、ほとんどのアプリは問題なく動作する。

というわけで、プライムデーで見つけた32型4Kディスプレーを紹介！

32型4Kの広大なデスクトップで仕事の効率アップ

ゲームや映像の迫力もプラスです

まずは格安品から。KTCブランドの「H32U6」。シンプルそのものな内容だが、入力端子はHDMI 2.0×2＋DisplayPort 1.4の3系統があって、スタンドも高さ調整機能あり。セール価格は3万5179円。

続いてはアイオーデータの「EX-CU321D-F」。IPSと同じく視野角が広いADSパネルを採用し、入力端子はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-Cの3系統。USBハブや有線LANといった機能を持つほか、USB Type-C接続時はUSB PD 90W給電に対応しており、ノートPCをケーブル1台で接続可能。

縦横回転が可能なスタンドに、3年間保証／輝点1つからの無輝点保証とサポートが充実しているのは国内メーカーならでは。セール価格は5万3380円。

ここからはバックライトのエリアごとの制御が可能なミニLEDタイプ。ゲーマー向け仕様も充実した2台。

まずTITAN ARMY「P326MV MAX」。2304分割のローカルディミングによるHDR1000相当のHDR機能、4K/160Hz／フルHD/320Hzのデュアルモードなど機能充実。入力端子はHDMI 2.1×2＋DisplayPort 1.4＋USB Type-CでPS5などのゲーム機の接続にも◎。各種コントロールはPC上のユーティリティ上からも可能。セール価格は8万9800円。

最後はINNOCN「GA32V1M MAX」。2304分割のローカルディミング、デュアルモード、USB Type-Cでは90W供給可能などのスペックを持つものの、注目なのはPC用モニターとしては案外少ないグレアパネルである点。低反射コーティングとの組み合わせで、映像やゲーム表示の鮮やかな表示と目の疲れにくさを共存している。セール価格は10万3500円。