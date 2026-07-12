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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第74回

今から買うなら【32型4K液晶】広大なデスクトップで仕事が捗ります！ 3万円台から購入可能

2026年07月12日 16時00分更新

文● 二子／ASCII

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　テレワーク中心で自宅で作業をしていると、業務の効率性を大きく左右するのがディスプレー。

　ノートPCの小さな画面で長時間作業をしていると、効率が上がらないし、ずっと下向きで姿勢も気になってしまう。外付けディスプレーを使うにしても、24型フルHD程度であれば、距離や解像度の関係もあって、ノートPCと大差ないことも。

アイオー

縦横回転できるスタンドに3年保証や無輝点保証もしっかり付いて5万円台。アイオーデータの32型液晶が買いです（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　そこでオススメしたいのが32型4K解像度（3840×2160）の製品。大きすぎるように感じる人もいるかもしれないが、製品の横幅は約70cmなので、100cm程度のテーブルでも十分設置可能で、文字の小ささについても、最近のWindowsならHiDPIで125％または150％に設定しても、ほとんどのアプリは問題なく動作する。

　というわけで、プライムデーで見つけた32型4Kディスプレーを紹介！

32型4Kの広大なデスクトップで仕事の効率アップ
ゲームや映像の迫力もプラスです

　まずは格安品から。KTCブランドの「H32U6」。シンプルそのものな内容だが、入力端子はHDMI 2.0×2＋DisplayPort 1.4の3系統があって、スタンドも高さ調整機能あり。セール価格は3万5179円。

Image from Amazon.co.jp
KTC 32インチ 4K UHDゲーミングモニター 3840x2160@60Hz HDR10対応 ΔE<2/ sRGB99%/ DCI-P3 93%/ 300nit Adaptive Sync/ HDMI2.0*2 DP1.4*1/ 前後チルト/左右スワベル/高さ調整/傾き調整 工具不要 VESA対応 三年保証付き H32U6
プライムデーでKTC「H32U6」を入手

　続いてはアイオーデータの「EX-CU321D-F」。IPSと同じく視野角が広いADSパネルを採用し、入力端子はHDMI＋DisplayPort＋USB Type-Cの3系統。USBハブや有線LANといった機能を持つほか、USB Type-C接続時はUSB PD 90W給電に対応しており、ノートPCをケーブル1台で接続可能。

Image from Amazon.co.jp
IODATA モニター 4K 31.5インチ 90W給電 Type-C LAN接続 DCI-P3カバー率93% ADSパネル 非光沢 ブラック 350cd/m2(HDMI×1/DisplayPort×1/USB-C×1/USB-A×1/有線LAN/高さ調整/縦横回転/ワンタッチ取付/VESA対応/土日サポート/日本メーカー) EX-CU321D-F

　縦横回転が可能なスタンドに、3年間保証／輝点1つからの無輝点保証とサポートが充実しているのは国内メーカーならでは。セール価格は5万3380円。

プライムデーでアイオーデータ「EX-CU321D-F」を入手

　ここからはバックライトのエリアごとの制御が可能なミニLEDタイプ。ゲーマー向け仕様も充実した2台。

　まずTITAN ARMY「P326MV MAX」。2304分割のローカルディミングによるHDR1000相当のHDR機能、4K/160Hz／フルHD/320Hzのデュアルモードなど機能充実。入力端子はHDMI 2.1×2＋DisplayPort 1.4＋USB Type-CでPS5などのゲーム機の接続にも◎。各種コントロールはPC上のユーティリティ上からも可能。セール価格は8万9800円。

Image from Amazon.co.jp
TITAN ARMY 32インチ 量子ドット MiniLED HDR1000相当 4K@160Hz デュアルモード FHD@320Hz ゲーミングモニター P326MV MAX (2304ゾーン｜FAST IPS｜HDMI 2.1｜DP 1.4｜PS5 VRR｜ゲームプレイ支援機能 Game+｜PIP/PBP｜KVM機能｜上下昇降/スイーベル)
プライムデーでTITAN ARMY「P326MV MAX」を入手

　最後はINNOCN「GA32V1M MAX」。2304分割のローカルディミング、デュアルモード、USB Type-Cでは90W供給可能などのスペックを持つものの、注目なのはPC用モニターとしては案外少ないグレアパネルである点。低反射コーティングとの組み合わせで、映像やゲーム表示の鮮やかな表示と目の疲れにくさを共存している。セール価格は10万3500円。

Image from Amazon.co.jp
INNOCN GA32V1M MAX 32インチ 4K ゲーミングモニター QD-MiniLED AR低反射×ATW広視野角 4K 160Hz/FHD 320Hz デュアルモード 2304ゾーン HDR1000 0.5ms MPCS Type-C 90W KVM USBハブ HDMI2.1 PS5対応 ホワイト
プライムデーでINNOCN「GA32V1M MAX」を入手

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