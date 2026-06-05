ASUS ROG、新ヘッドセット「ROG Kithara」と96％日本語配列キーボードを6月12日発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、平面磁界ドライバー搭載のゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」と、ROG NX V2メカニカルスイッチ採用の96%サイズ日本語配列キーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」を発表した。販売開始日は6月12日だ。

ROG Kitharaは、ROG専用チューニングを施したHIFIMAN製平面磁界ドライバーを採用し、8Hz～55kHzの超広帯域再生に対応する。オープンバック設計により音の分離感と空間表現を高め、ゲーム中の定位把握や没入感を重視するユーザーに向く構成だ。ケーブル一体型のフルバンドMEMSブームマイクは20Hz～20kHzに対応し、チャットやボイスコミュニケーションの明瞭さも確保する。交換式プラグ対応ヘッドホンケーブルにより、4.4mmバランス接続、3.5mm、6.3mmの各種機器へ柔軟に接続できる点も特徴だ。価格は53,980円。

ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboardは、96%日本語配列のコンパクト設計に、改良型のNX SnowメカニカルスイッチV2を採用する。ホットスワップ対応のため、スイッチ交換による打鍵感の調整がしやすく、好みに合わせたカスタマイズ性が高い。接続方式はトライモードで、ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーによる2.4GHz RF接続、Bluetooth接続、USB有線接続に対応する。RGBオフ時には2.4GHz RFモードで最大500時間以上の長時間駆動をうたう。価格は25,980円で、Amazon限定販売となる。