Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第29回
【32GBメモリー搭載】ゲーミングノートが20万円強！ プライムデーで買いの1台
2026年07月08日 10時58分更新
PC価格高騰で購入がなかなか難しくなったゲーミングPC。その中でも32GBメモリー搭載で、比較的お手頃なゲーミングノートを「プライムデー」での先行セールで発見した。
その1台はレノボのお手頃ゲーミングPCブランド「LOQ」の「15IRX10」。144Hz対応でフルHD解像度の15.6型液晶搭載モデルで、CPUは「Core i7-14700HX」、グラフィックスは「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」の組み合わせなので、最新ゲームもまずは快適にプレイできるはず。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC LOQ 15IRX10 15.6インチ GeForce RTX 5060 Intel Core™ i7-14700HX メモリ32GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.0時間 重量2.4kg ルナグレー 83JE01ERJP
MIL規格準拠の高い耐久性のある筐体に、ルナグレーのシンプルかつ洗練されたカラーが魅力的。冷却システムも充実している。端子類はUSB 3.2 Gen2 Type-C（画面出力／PD充電対応）にHDMI 2.1、有線LANなどを備え、据え置き的に多用途に利用することも可能。そして価格は20万8800円。なんとか手が届きそうな1台だろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
スマホKindleってどれ買えばいいの？ 普通は標準モデルの「Kindle」でOK！
-
第28回
デジタルファーウェイ、プライムデーでセール参加 GPS搭載スマートバンドが1万円切り
-
第27回
スマホAmazonプライムセールであこがれの最上位ARグラス「XREAL One Pro」をお得に購入だ
-
第26回
AppleApple「AirPods Pro 3」も安い！ 13%オフの3万4800円
-
第25回
トピックス【プライムデー】Galaxy Z Flip7がお買い得全開！ 17%オフを見逃すな
-
第24回
iPhone脅威の26％オフ！iPhone Air買うならAmazonタイムセールは必見
-
第23回
スマホミドルクラスの全部入りアンドロイド代表格！ 頑丈なのも◎な「arrows Alpha」が5万9800円
-
第22回
Apple13インチ「iPad Air （M3）」がやっぱりお買い得！ 23%オフの大盤振る舞い
-
第21回
ゲーム・ホビー雨の日も休日もガンガン履ける！ ミズノのGORE-TEXシューズはプライムデーで要チェック
-
第20回
トピックス【プライムデー】Galaxy S26がもうお買い得！ 17%オフは見逃せない
- この連載の一覧へ