【32GBメモリー搭載】ゲーミングノートが20万円強！ プライムデーで買いの1台

PC価格高騰で購入がなかなか難しくなったゲーミングPC。その中でも32GBメモリー搭載で、比較的お手頃なゲーミングノートを「プライムデー」での先行セールで発見した。

その1台はレノボのお手頃ゲーミングPCブランド「LOQ」の「15IRX10」。144Hz対応でフルHD解像度の15.6型液晶搭載モデルで、CPUは「Core i7-14700HX」、グラフィックスは「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」の組み合わせなので、最新ゲームもまずは快適にプレイできるはず。

MIL規格準拠の高い耐久性のある筐体に、ルナグレーのシンプルかつ洗練されたカラーが魅力的。冷却システムも充実している。端子類はUSB 3.2 Gen2 Type-C（画面出力／PD充電対応）にHDMI 2.1、有線LANなどを備え、据え置き的に多用途に利用することも可能。そして価格は20万8800円。なんとか手が届きそうな1台だろう。