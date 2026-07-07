Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第2回
13インチiPad Airが3万5650円オフ。大画面iPadを狙うなら今かも【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 09時40分更新
Apple 13 インチ iPad Air (M3) MCJ24J/A
通常価格15万4800円→11万9150円（23％オフ）
13インチのiPad Airが3万5650円引き。iPadの中でも「画面の広さ」と「持ち運びやすさ」のバランスが良い1台です。M3搭載で、動画編集やイラスト、重めの作業をまとめて任せたい人にぴったり。13インチの快適さは、一度触ってしまうと戻りにくいです。
こんな人にオススメ：
✓ 画面の大きいiPadが欲しい人
✓ 勉強や仕事を1台でまとめたい人
✓ Proほどの価格は出しにくいけれど性能は妥協したくない人
大画面モデルを狙っていた人には買い時。特に「長く使える1台」を探している人にオススメです。
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