13インチiPad Airが3万5650円オフ。大画面iPadを狙うなら今かも【Amazonタイムセール】

Apple 13 インチ iPad Air (M3) MCJ24J/A

通常価格15万4800円→11万9150円（23％オフ）

13インチのiPad Airが3万5650円引き。iPadの中でも「画面の広さ」と「持ち運びやすさ」のバランスが良い1台です。M3搭載で、動画編集やイラスト、重めの作業をまとめて任せたい人にぴったり。13インチの快適さは、一度触ってしまうと戻りにくいです。

こんな人にオススメ：

✓ 画面の大きいiPadが欲しい人

✓ 勉強や仕事を1台でまとめたい人

✓ Proほどの価格は出しにくいけれど性能は妥協したくない人

大画面モデルを狙っていた人には買い時。特に「長く使える1台」を探している人にオススメです。