Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第18回
Galaxy S26 Ultra 512GBが約4万円オフ。“一番良いやつ”買うなら今【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 13時20分更新
Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB
通常価格24万6400円→20万6939円（16％オフ）
Samsungの最上位スマホ、512GBモデルを3万9461円引きで。20万円を超える高額モデルではありますが、6.9インチの大画面QHD+ディスプレイ、余裕のある512GBストレージ、Galaxy AI、FeliCa対応、IP68防水防塵など、長く使う前提でほしい要素をしっかり押さえた一台です。
こんな人にオススメ：
✓ 最高クラスのAndroidスマホを選びたい人
✓ 写真や動画の満足度を重視する人
✓ 1台を長く使う前提で買いたい人
カメラ、画面、処理性能、AI機能、ストレージ容量まで、とにかく妥協したくない人向け。価格はセールでもまだ高いものの、値引き幅自体は大きいので、「次の買い替えでは数年使える最上位Androidを選びたい」と考えていた人は、ちょっと頑張ってみてもいいかもしれません。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第24回
デジタルAnkerの睡眠用イヤホンが9000円引き。いびきが気になるあなたにこっそりオススメ【Amazonプライムデー2026】
-
第23回
デジタル1万円台前半ならかなりアリ。Ankerの高機能イヤホンが3700円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第22回
デジタルほぼ12万円のルンバが7万円引きでビビる。買うなら今です【Amazonプライムデー2026】
-
第21回
デジタルほぼ半額でGoProデビュー。HERO12 Blackが2万9800円に【Amazonプライムデー2026】
-
第20回
デジタルMacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第19回
デジタル値段バグってない？ Galaxy S26 512GBが2万7081円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第17回
デジタルモニター選び、失敗したくないならコレ。WQHD、180Hz対応で2万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第16回
デジタルこれはデスクを一気に強化したくなる… LGのOLEDモニターが3万8150円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第15回
デジタル310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】
-
第14回
トピックスCORSAIRの32GB DDR5メモリが1万円超オフ。見た目も良いぞ！【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ