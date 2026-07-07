Galaxy S26 Ultra 512GBが約4万円オフ。“一番良いやつ”買うなら今【Amazonプライムデー2026】

Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB

通常価格24万6400円→20万6939円（16％オフ）

Samsungの最上位スマホ、512GBモデルを3万9461円引きで。20万円を超える高額モデルではありますが、6.9インチの大画面QHD+ディスプレイ、余裕のある512GBストレージ、Galaxy AI、FeliCa対応、IP68防水防塵など、長く使う前提でほしい要素をしっかり押さえた一台です。

こんな人にオススメ：

✓ 最高クラスのAndroidスマホを選びたい人

✓ 写真や動画の満足度を重視する人

✓ 1台を長く使う前提で買いたい人

カメラ、画面、処理性能、AI機能、ストレージ容量まで、とにかく妥協したくない人向け。価格はセールでもまだ高いものの、値引き幅自体は大きいので、「次の買い替えでは数年使える最上位Androidを選びたい」と考えていた人は、ちょっと頑張ってみてもいいかもしれません。