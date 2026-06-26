ヤバそ！肉塊×背脂にんにくのG系油そばちゃんぽん降臨

「元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん」では都内の5店舗にて、「肉塊！じげ郎油そば」と「じげ郎油そば」を7月1日より販売します。

G系×油そばの迫力

「肉塊！じげ郎油そば」が爆誕

東京生まれのちゃんぽん専門店「じげもんちゃんぽん」にて、二郎系リスペクト×油そばスタイルの「肉塊！じげ郎油そば」、「じげ郎油そば」が登場。



2024年・2025年に発売され好評だったという「じげ郎ちゃんぽん」を進化させた形です。

▲肉塊！じげ郎油そば 1738円

350gの山盛り野菜の上に、迫力満点の肉塊チャーシューを豪快にトッピング。ラーメン二郎へのリスペクトを込めた濃厚醤油ダレに、じげもんちゃんぽん自慢の多加水もちもち太麺と山盛り野菜を合わせた一杯です。



豪快に混ぜることで、濃厚なタレが麺に絡み、野菜のシャキシャキ感とともに、ガツンとした旨味が口いっぱいに広がりるそうです。



ちゃんぽん専門店として培ってきた「麺」「野菜」「濃厚な旨味」へのこだわりを活かした「見た目は二郎系、食べればじげもん」の、新感覚の油そばだといいます。

▲じげ郎油そば 1408円

こちらはよりシンプルな一杯。濃厚醤油ダレをまとった多加水もちもち太麺に、肉の旨味と野菜のシャキシャキ感が重なり、食べ進めるほどにやみつきになるとうたいます。





販売期間： 7月1日〜9月30日

販売店舗：「元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん」計5店舗（武蔵境店、Esola池袋店、品川シーズンテラス店、ミッテン府中店、代々木店）

いったいどんな味？？

見た目は二郎系、食べればじげもんの新感覚油そば。めちゃくちゃ要素が組み合わさっていて、いったいどんな味なのでしょう。これは気になります！



都内5店舗のみの販売ですが、お店に足を運びたくなりますね。

なお、「じげもんちゃんぽん」は長崎県出身である代表が、「長崎と東京が融合した美味しさ」を目指して、2014年に東京吉祥寺に創業。なんと、構想には20年の歳月をかけたそう。首都圏中心にライセンス店含め計25店舗展開されているので、見かけた人はチェックしてみては！



（※文中の価格はすべて税込）