【本日から】今年も！なか卯「すだちおろしうどん」「すだちおろしそば」夏はこれだよね～

なか卯は、夏の限定商品「すだちおろしうどん」各種を本日より販売します。

徳島県産すだちをまるごと1個のせた、爽やかな味わいの冷やしうどんです。大根おろしを合わせ、さっぱりとした味わいを堪能できるそうです。

※以下、再掲載となります。

なか卯は、7月8日11時より「すだちおろしうどん」各種を販売します。

なか卯の夏の風物詩「すだちおろしうどん」

毎年夏限定で登場する「すだちおろしうどん」が今年も登場。なか卯の夏の風物詩的なメニューです。

▲「すだちおろしうどん」小：420円、並：580円、大680円

「すだちおろしうどん」は、徳島県産すだちをまるごと1個のせた、爽やかな味わいの商品です。香り豊かなすだちをぎゅっと搾ると、なか卯特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよいうどんに、程よい酸味がプラスされるといいます。大根おろしを合わせ、さっぱりとした味わいを堪能できるそうです。

▲「かつお節オクラすだちおろしうどん」小：520円、並：680円、大：780円

また、「すだちおろしうどん」に、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラすだちおろしうどん」も販売されます。風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラはすだちの爽やかな風味と相性抜群といいます。

▲「すだちおろしそば」小：520円、並：680円、大：800円

▲「かつお節オクラすだちおろしそば」小：620円、並：780円、大：900円

同時に、なめらかな食感とつるりとしたのど越しが特長の“二八そば”を使用した「すだちおろしそば」「かつお節オクラすだちおろしそば」も登場します。

「すだちおろしそば」もおいしそう

“香り豊かなすだち”×“さっぱり大根おろし”の爽やかな味わいが今年も楽しめます！

かつお節とオクラのトッピングもおいしそう。二八そばが選べるもうれしいですね。お気に入りの味わいを見つけたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）