おいしそ！セブン店内焼き「メロンパンみたいなチョコクッキー」ザクッ＆じゅわっ

セブン‐イレブンは「お店で焼いた メロンパンみたいなチョコクッキー」を「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗で7月7日より順次発売します（沖縄県を除く）。

お店で焼き上げるメロンパン×チョコクッキー

お店で焼き上げる「セブンカフェ ベーカリー」の新商品です。

▲お店で焼いた メロンパンみたいなチョコクッキー 240円

人気のメロンパンで使用しているクッキー生地原料を使った皮の部分とチョコクッキーを組み合わせたベーカリー商品。

店内のオーブンで焼き上げることで、表面の砂糖を香ばしくカラメル化させています。外は「ザクッ」、中はチョコが広がる「じゅわっ」とした食感が特徴としています。

なお販売は「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗のみとなり、それ以外の店舗では扱いがありません。

ザクッと香ばしい！

メロンパンとチョコクッキーを組み合わせたユニークな発想が気になりますね。店内で焼き上げるからこその食感も楽しめそうで、焼きたてベーカリーならではの魅力を味わえそうです。

期間限定での販売なので、気になる人は「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。