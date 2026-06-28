ドリアが半額以下！770円からの18日間、ステーキ宮

ステーキレストラン「ステーキ宮」では、7月3日～20日の期間「ドリアの逆襲キャンペーン」を実施します。
ステーキ宮の新メニュードリアをお得に
18日間限定で、"ステーキ屋が本気で作った"「宮ミートドリア」と「とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリア」を対象にお得な価格で提供します。
1グループの全員がメインメニューを注文した場合にお試し価格として、 ディナー価格から約6割引となるお得な価格で提供。
また、ドリア単品での注文も期間中は20%OFFとなります。
「宮ミートドリア」は、お肉の旨みとトマトの酸味、バターのコクが調和した濃厚な味わい。
「とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリア」は、チーズのコクと海老の食感が楽しめる、幅広い世代に人気の味わいに仕上げているそうです。
どちらも焼きたて熱々の状態で提供されます。
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実施期間：7月3日（金）～7月20日（月）
実施内容：①宮ミートドリアを770円で提供
②とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリアを880円で提供
③単品注文の場合は表示価格より20%OFFで提供
利用条件：1グループで中学生以上の全員がメインメニューをご注文
ステーキ＋ドリアを楽しむ
今回の対象メニューのドリアは、2026年4月のメニュー改定で新たに登場したメニュー。
この機会に、ステーキ宮で“ドリアが主役になる体験”を楽しんでみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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