限定版の同梱物や店舗特典、ゲームの特徴などもまとめて紹介！
Switch 2版『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングルエディション』が10月22日に発売決定！
インティ・クリエイツは6月24日、Nintendo Switch 2 向け『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の発売日を発表。発売日は2026年10月22日予定、価格はパッケージ通常版が7590円／パッケージ専売の限定版が1万6280円／ダウンロード版が6480円だ。
本作は、本格横スクロール2Dアクションゲーム『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト』（2014年）、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）』（2016年）、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』（2022年）の全3作品と全DLCを収録した完全版とも言えるタイトル。
「Nintendo Switch 2 Edition」ではフレームレートの向上、4Kテレビ出力への対応などの機能追加が行われている。さらに、スピンアウト作品「白き鋼鉄のX（イクス） 2」の主人公であるアキュラと、シリーズ主人公のガンヴォルトが共闘する追加シナリオ「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX」も追加され、新ウェポンや、2人のシナジーによる「インスピレーション」システムが搭載されている。
新たな“楽しさ”を追求した本作に注目しよう。紹介映像も配信しているので、あわせてチェックしてほしい。
▼紹介映像
https://youtu.be/yVRfVrOJ-Mo
■発売予定日と販売形態
『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』はパッケージ版とダウンロード版を2026年10月22日に発売。パッケージ版には通常版と限定版があり、通常版は7590円、限定版は1万6280円での発売となる。
ダウンロード版は6480円での発売を予定しており、Nintendo Switch版を持っている人は、1500円のアップグレードパスでNintendo Switch 2 Editionへアップグレード可能だ。
●限定版同梱物
豪華な3つのアイテムが収納された、公式イラストレーター畠山義崇氏描き下ろしのキャラメルBOXとなる。
※イメージは追って公開いたします。
①A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」
電撃ゲーム書籍編集部から発売されていた設定資料集、「蒼き雷霆ガンヴォルト 蒼き雷霆ガンヴォルト 爪 オフィシャルコンプリートワークス」に「蒼き雷霆ガンヴォルト 鎖環（ギブス）」の設定画を追加収載した、全304頁のシリーズ完全版オフィシャルコンプリートワークス。
②CD「蒼き雷霆ガンヴォルト コンプリートサウンドトラック」（7枚組）
ゲーム中の全BGMを収載したサウンドトラックCD。
③歌曲CD「蒼き雷霆ガンヴォルト ボーナスソングコレクション」（1枚組）
既発CDに未収録の歌曲中心に収録したCD。
※A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたアイテムと同じものです。
※CDの収録内容はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたCDと同じです。ケースはデジパック仕様からジュエルケース仕様に変更されています。
■予約特典
通常版、限定版のどちらを予約しても、A4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約してみてはいかがだろうか。
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