MIKKANさんと倉知玲鳳さんのおなじみの2人でお届け！

インティ・クリエイツは7月21日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆ガンヴォルトシリーズ関係の情報を中心に紹介する「ガンヴォルト情報局 第89回」を配信すると発表。配信日時は、明日の2026年7月22日21時より。

番組では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』最新情報、イベント情報などをお届け。コンテンツ盛りだくさんの内容となっているので、ぜひともリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第89回

日時：2026年7月22日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/LWD5MEEEwH4

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350962785

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ場限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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