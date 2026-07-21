MIKKANさんと倉知玲鳳さんのおなじみの2人でお届け！
Switch 2版『蒼き雷霆 ガンヴォルト TE』の最新情報をチェック！「ガンヴォルト情報局 第89回」が7月22日21時より配信
インティ・クリエイツは7月21日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆ガンヴォルトシリーズ関係の情報を中心に紹介する「ガンヴォルト情報局 第89回」を配信すると発表。配信日時は、明日の2026年7月22日21時より。
番組では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』最新情報、イベント情報などをお届け。コンテンツ盛りだくさんの内容となっているので、ぜひともリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第89回
日時：2026年7月22日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：倉知玲鳳さん
配信URL：
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/LWD5MEEEwH4
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350962785
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月22日予定
価格：
パッケージ通常版：7590円
パッケージ場限定版：1万6280円
ダウンロード版：6480円
※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。
CERO：B（12才以上対象）
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