ゲストは『蒼き雷霆ガンヴォルト 爪』でシャオウー役を演じた小見川千明さん！
Switch 2版『蒼き雷霆 ガンヴォルト TE』の最新情報をお届け！「ガンヴォルト情報局第88回」を7月8日に配信
インティ・クリエイツは7月2日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介する番組「ガンヴォルト情報局」の最新回となる第88回を配信すると発表。配信日時は、2026年7月8日21時より。
第88回では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト 爪（ソウ）』でシャオウー役を演じた小見川千明さんをゲストに迎えて、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報などをコンテンツ盛りだくさんで紹介予定。ぜひともチェックしてみよう。
番組名：ガンヴォルト情報局第88回
日時：2026年7月8日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：倉知玲鳳さん
ゲスト：小見川千明さん（クロコダイル）
配信URL：
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/mKFmfajWb5U
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350868442
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月22日予定
価格：
パッケージ通常版：7590円
パッケージ場限定版：1万6280円
ダウンロード版：6480円
※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。
CERO：B（12才以上対象）
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