ゲストは『蒼き雷霆ガンヴォルト 爪』でシャオウー役を演じた小見川千明さん！

インティ・クリエイツは7月2日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介する番組「ガンヴォルト情報局」の最新回となる第88回を配信すると発表。配信日時は、2026年7月8日21時より。

第88回では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト 爪（ソウ）』でシャオウー役を演じた小見川千明さんをゲストに迎えて、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報などをコンテンツ盛りだくさんで紹介予定。ぜひともチェックしてみよう。

番組名：ガンヴォルト情報局第88回

日時：2026年7月8日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

ゲスト：小見川千明さん（クロコダイル）

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/mKFmfajWb5U

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350868442

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ場限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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