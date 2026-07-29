インティ・クリエイツは7月29日、東京都立産業貿易センター 浜松町館にて開催する、個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム（インディゲーム）の展示会「東京ゲームダンジョン13」に体験版をプレイアブル出展すると発表。本展示会の開催日時は、2026年8月8日11時～17時までだ。

ゲームをプレイした人には、直径57mmの特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼント。物販もあるので、近くに住んでいる人は、ぜひ来場してみてはいかがだろうか。

【会場】

東京都立産業貿易センター 浜松町館

インティ・クリエイツのブース番号は3階の「3Y-1」

▼東京ゲームダンジョン公式サイト

https://tokyogamedungeon.com/

●『蒼き雷霆ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』出展内容

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の体験版では、収録される追加シナリオ『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト GX』の4つのミッション「Holynight XIII」「Cyber Daydream」「Pendulum Heart」「Pride & Battle」をプレイ可能。

インスピレーションシステムや、アキュラの新たなEXウェポンを最大10分間試遊できる。ゲームをプレイした人には、直径57mmの特製缶バッチ（全2種から選択）1個をプレゼントする。

■「ガンヴォルト情報局」最新情報！

MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆 ガンヴォルトシリーズ関係の情報を中心に紹介する番組「ガンヴォルト情報局」。

その最新回となる「ガンヴォルト情報局 第90回」では、『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定だ。配信日は2026年8月5日21時からとなっているので、楽しみにしよう。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局第90回

日時：2026年8月5日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/s3Z5sRKsS7g

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351053126

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ場限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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