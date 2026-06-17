『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングルエディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報もお届け
『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』のイベント情報などをお届け！「ガンヴォルト情報局 第87回」が6月24日21時より配信
インティ・クリエイツは6月17日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介する「ガンヴォルト情報局」の最新回となる第87回を配信すると発表。配信日時は、2026年6月24日21時より。
本放送では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングルエディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報、『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』のイベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第87回
日時：2026年6月24日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：倉知玲鳳さん
配信URL：
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/eoqRj0RA6TU
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350764280
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション
白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5830円
Switch 2パッケージ通常版：6930円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円
Switch 2パッケージ限定版：1万4960円
Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円
Switch 2ダウンロード版：4980円
※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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