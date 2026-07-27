主人公のエマと腐蝕犬クゥの旅や戦いの手触りを紹介！
期待の新作『Beast of Reincarnation』を先行プレイ！メディア向け体験会を開催
ゲームフリーク開発、ハピネットからPlayStation 5パッケージ版が発売される完全新作アクションRPG『Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネ―ション）』。
そのメディア向け体験会が、この7月23日に開催された。ここでは、そこで触れられた本作の手触りや特徴を紹介しよう。
ゲームの発売日は2026年8月4日、価格は8980円。なお、ダウンロード版はPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で海外パブリッシャーのFictionsより配信。価格はStandard Editionは7989円、デジタルデラックスエディションは8980円。また、Xbox Game Passにも対応している。
■クゥとの触れあいがたまらない！ ゲームのクオリティの高さに驚き
本作は、主人公のエマとクゥを操り、ストーリーに沿ってフィールドを探索するアクションRPG。今回の試遊会では、ゲーム序盤をプレイできた。
ゲームは章立てで進行。訪れるフィールドは物語の流れによって変化し、また一つのエリアが広いため、探索のしがいがアリ！ ストーリーを中心に進めたい人は画面に表示されるマーカーを追っていけばいいし、そうでない人は寄り道してもいいと、プレイヤーのゲームの進め方の選択肢も広めだ。
●使用ボタンは多め！ しっかりとしたチュートリアルでプレイヤーをフォロー
操作はPC版のもので、「RB」が斬撃、「RT」が遠距離攻撃を射たり、エマの穢れ髪・跳躍、「A」でジャンプ（長押しで空中飛翔）やインタラクト、Bで回避（長押しでしゃがむ）、「X」でヌシ技／刀技・奥義、「Y」でクゥコマンド表示、「LB」で防御、「LT」で遠距離武器の照準や作戦変更、「Lスティック」＋「Rスティック」同時押しで共鳴加速など。
使用ボタンは多いが、しっかりとチュートリアルが用意されたうえ、いつでも見返せるので、とくに不便に感じることはなかった。
●うろうろするのも楽しい！ さまざまな発見があるフィールド探索
前述のとおり、本作のフィールドはかなり広め。物語を進めるだけならマーカーを追っていけばいいが、脇道には宝箱があったり、強敵がいたり、さらには素材が落ちていたりする。
さまざまな発見があるので、探索もしっかり楽しんだ方がよい印象。見つかる素材はエマやクゥの強化に使えるので、メリットもしっかりある。
探索面での本作ならではの要素といえば、エマの能力である穢れを使ったアクション。エマは穢れ人といい、植物を生やして足場を作ったり、髪の毛を伸ばして高所へジャンプ（穢れ髪・跳躍）できたりする。
行動の自由度も高いので、あの高台に行けるかな？ とか、この崖の上に行けるかな？ とか、探索意欲が湧いてくること間違いナシ。
なお、ある程度ゲームを進めると、浄化船という乗り物を拠点として使えるようになる。ここでは仲間キャラクターと交流したり、野営地で行えるエマやクゥの強化も行える。
ちなみに、ここではクゥを撫でることも可能！ 好感度的なものも設定されていたので、専用イベントなどが見ることができるかも。
●アクションは手応えあり！ アクションが得意ではない人へのフォローもバッチリ
ゲーム序盤をプレイした感想としては、本作はガシガシ攻撃すれば先に進めるわけではなく、しっかりと防御や回避、受け流しなどを使って敵に対処しないといけない印象。
ただ、スキルツリーや装備品の強化など、キャラクターの成長要素が用意されているので、アクションの腕前がそこまでない筆者でも、先に進むことができた。
また、ゲーム全体の印象として、バトルや探索も楽しめるけれども、それ以上にストーリー色が強めに感じた。ゲームではお話を楽しみたい派の自分にとっては大好物だった。
しかも、ゲーム開始時に3つの難易度が選べたうえ、ゲーム中でも変更が可能。自分の腕にあった難易度でゲームが遊べるのは◎。
至れり尽くせりな内容となっているので、アクションが好きな人はもちろん、RPG好きな人も、ぜひ本作をチェックしよう。
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