前へ 1 2 次へ

主人公のエマと腐蝕犬クゥの旅や戦いの手触りを紹介！

期待の新作『Beast of Reincarnation』を先行プレイ！メディア向け体験会を開催

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ゲームフリーク開発、ハピネットからPlayStation 5パッケージ版が発売される完全新作アクションRPG『Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネ―ション）』。

　そのメディア向け体験会が、この7月23日に開催された。ここでは、そこで触れられた本作の手触りや特徴を紹介しよう。

　ゲームの発売日は2026年8月4日、価格は8980円。なお、ダウンロード版はPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で海外パブリッシャーのFictionsより配信。価格はStandard Editionは7989円、デジタルデラックスエディションは8980円。また、Xbox Game Passにも対応している。

会場は上野にあるeスポーツ施設・イベントスペースの「esports Style UENO」（東京都台東区上野2丁目7-7 上野HSビル3階）

入口にはゲームのパッケージや冊子を展示

店舗特典のサンプル品もずらり

こちらは当日にノベルティとして配られた本作のキービジュアルを冠したウーロン茶

ゲーム内に出てくる食事にちなんで、会場には軽食として、おにぎりとパンも用意されていた

■クゥとの触れあいがたまらない！　ゲームのクオリティの高さに驚き

　本作は、主人公のエマとクゥを操り、ストーリーに沿ってフィールドを探索するアクションRPG。今回の試遊会では、ゲーム序盤をプレイできた。

　ゲームは章立てで進行。訪れるフィールドは物語の流れによって変化し、また一つのエリアが広いため、探索のしがいがアリ！　ストーリーを中心に進めたい人は画面に表示されるマーカーを追っていけばいいし、そうでない人は寄り道してもいいと、プレイヤーのゲームの進め方の選択肢も広めだ。

次に行くべき場所はマーカーで表示。こちらを追っていけば、ストーリーをテンポよく進められる

敵がいるときや近くに宝箱があるときは、クゥの吠える声やエマのセリフなど、音声でフォローされる

●使用ボタンは多め！　しっかりとしたチュートリアルでプレイヤーをフォロー

　操作はPC版のもので、「RB」が斬撃、「RT」が遠距離攻撃を射たり、エマの穢れ髪・跳躍、「A」でジャンプ（長押しで空中飛翔）やインタラクト、Bで回避（長押しでしゃがむ）、「X」でヌシ技／刀技・奥義、「Y」でクゥコマンド表示、「LB」で防御、「LT」で遠距離武器の照準や作戦変更、「Lスティック」＋「Rスティック」同時押しで共鳴加速など。

　使用ボタンは多いが、しっかりとチュートリアルが用意されたうえ、いつでも見返せるので、とくに不便に感じることはなかった。

エマの攻撃の基本は斬撃。ボタンを連打すれば連続攻撃になるし、Xのヌシ技や刀技にもつなげられるので、気持ちよく攻撃できた。なお、右スティックを押し込むとターゲットをロックオンできる

敵の視線に入っていない状態で相手に近づきRBを押すと、ステルスキルが可能。相手の視線は、青色で表示され、発見されると色がオレンジに変わる

LTを押してからのRTで遠距離攻撃。遠くから敵を安全に攻撃できる。ただし、弾数制限がある点は注意したい。弾数は「装備強化」で威力や弾数を増やせる

クゥに攻撃をしてもらいたいときは、コマンドを呼び出す。クゥの攻撃は開花技といい、開花ゲージが溜まっていれば発動可能だ。また、開花技を使用すると、エマのHPがちょっとだけ回復する。消費した開花ゲージは、敵の攻撃を受け流したりすることで溜まっていく。コマンドを開いている間は画面全体の動きがゆっくりになるので、戦いの間にちょっとひと休みしたい時などにも利用できる

共鳴加速とは、エマとクゥの共鳴ゲージが満タンのときに出せる特殊アクション。画面全体の動きがスローになり、安全に攻撃できる。また、体力も回復する

防御系のアクションは、防御と回避の2つ。敵の攻撃にあわせて防御や回避をすると、受け流しや見切りが発生して、追撃が出せたり、クゥの開花ゲージが溜まったりする

●うろうろするのも楽しい！　さまざまな発見があるフィールド探索

　前述のとおり、本作のフィールドはかなり広め。物語を進めるだけならマーカーを追っていけばいいが、脇道には宝箱があったり、強敵がいたり、さらには素材が落ちていたりする。

　さまざまな発見があるので、探索もしっかり楽しんだ方がよい印象。見つかる素材はエマやクゥの強化に使えるので、メリットもしっかりある。

　探索面での本作ならではの要素といえば、エマの能力である穢れを使ったアクション。エマは穢れ人といい、植物を生やして足場を作ったり、髪の毛を伸ばして高所へジャンプ（穢れ髪・跳躍）できたりする。

　行動の自由度も高いので、あの高台に行けるかな？　とか、この崖の上に行けるかな？　とか、探索意欲が湧いてくること間違いナシ。

画面中に、青色の風のようなものが流れているのがわかるだろう。マーカーだけでなく、こちらで次に進むべき方向を示している

青く光る柱では、野営地として食事を作ったり、体力回復やスキルの習得、装備品の強化などが行える。休息を選ぶと、エマの体力が回復し、消費した回復アイテムを復活する。ただし、倒した敵も復活してしまうので注意が必要だ

穢れ髪を引っ掛けて、先へ進むシチュエーションも。そういった場所は光って位置が示されるので、パっと見で何をすればいいのかわかる

RTを押せば、植物を生やして足場を作ったり、髪を蔦の様に伸ばしてより高所へ跳躍できる。本作の探索の基本となるアクションだ

宝箱は表示された矢印どおりに十字キーを押すことで開くパズル的なものもあれば、鍵などのキーアイテムが必要なもの、近くの敵を倒せば開くなど、さまざまなパターンがある

　なお、ある程度ゲームを進めると、浄化船という乗り物を拠点として使えるようになる。ここでは仲間キャラクターと交流したり、野営地で行えるエマやクゥの強化も行える。

　ちなみに、ここではクゥを撫でることも可能！　好感度的なものも設定されていたので、専用イベントなどが見ることができるかも。

クゥとスキンシップを図れる

シャワーを使って、旅の汚れを落とすことも

カグラに料理を作ってもらうこともできるし、さらに食材を育てたりもできる

●アクションは手応えあり！　アクションが得意ではない人へのフォローもバッチリ

　ゲーム序盤をプレイした感想としては、本作はガシガシ攻撃すれば先に進めるわけではなく、しっかりと防御や回避、受け流しなどを使って敵に対処しないといけない印象。

　ただ、スキルツリーや装備品の強化など、キャラクターの成長要素が用意されているので、アクションの腕前がそこまでない筆者でも、先に進むことができた。

　また、ゲーム全体の印象として、バトルや探索も楽しめるけれども、それ以上にストーリー色が強めに感じた。ゲームではお話を楽しみたい派の自分にとっては大好物だった。

　しかも、ゲーム開始時に3つの難易度が選べたうえ、ゲーム中でも変更が可能。自分の腕にあった難易度でゲームが遊べるのは◎。

　至れり尽くせりな内容となっているので、アクションが好きな人はもちろん、RPG好きな人も、ぜひ本作をチェックしよう。

選べる難易度は3つ。ストーリーを純粋に楽しみたい人にもお勧めできる

ボスとなるヌシをはじめ、強力な敵が多数出現。手に汗握る戦いを楽しめる。ちなみに、難易度を低くすれば、ちゃんと防御や回避を行っていれば、苦戦はしたけれども問題なく倒すことができた

前へ 1 2 次へ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります