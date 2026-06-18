【本日発売】吉野家の牛たん御膳復活！ご飯増量・おかわり無料

吉野家は、「牛たん・牛皿御膳」を本日より期間限定・数量限定で発売します。

牛たんと牛皿の2つのおいしさを楽しめるちょっと贅沢な御膳セットで、牛たんは4切れか8切れか選べます。ご飯増量・おかわりは無料です。

※以下、再掲載となります。

牛丼チェーン「吉野家」は、6月18日より「牛たん・牛皿御膳」を期間限定・数量限定で発売します。

数量限定「牛たん・牛皿御膳」

ご飯増量・おかわりは無料

昨年も好評だった夏の季節メニューが復活です。牛たんと牛皿の2つのおいしさを楽しめるちょっと贅沢な御膳セット。牛たんは4切れか8切れか選べ、テイクアウトも可能です。

▲牛たん・牛皿御膳（4切）

店内税込価格1207円／テイクアウト1185円

▲牛たん・牛皿御膳（8切）

店内税込価格1757円／テイクアウト1725円

牛たんは厚切りのものを一枚一枚香ばしく焼き上げており、外は香ばしく、中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がる仕上がりとしています。厚切りならではの弾力ある食感もポイントだとか。

御膳は、吉野家おなじみの牛皿がセット。さらに、さっぱりとした味わいのねぎ塩たれ、みそ汁が付いています。

なお、ご飯増量・おかわりは無料です。テイクアウトの場合は大盛無料。ただし、テイクアウトにはみそ汁は付きません。

単品の「とろろ」追加してもおいしそう

リリースによると、単品の「とろろ」を追加するのもおすすめなんだとか。少しリッチですが、暑い夏にも食が進みそうな牛たんの御膳には惹かれます。

仕事終わりに寄って、ビールのおともに楽しむのもよさそう！

※記事中の価格は税込み