大エビと鱧の天丼990円！さん天、夏のごちそうメニュー

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は6月18日より、「鱧フェア」を期間限定で開催中です。

夏の贅沢「鱧と夏野菜の天丼」

天丼・天ぷら本舗 さん天は関西を中心に展開する天丼チェーンです。



今回の「鱧フェア」では、季節にあわせて鱧の天ぷらと夏野菜の天ぷらを組み合わせた天丼や定食、単品メニューなどをラインアップ。果肉入りの梅だれや、大葉巻きの鱧天などが楽しめます。

▲鱧と夏野菜の天丼 990円

鱧の天ぷら2種と大海老天、夏野菜の天ぷらを組み合わせた天丼です。鱧の大葉巻き天ぷらも含まれ、爽やかな大葉の香りとともに香りの違いを楽しめるといいます。

夏野菜の天ぷらは、ズッキーニ天、パプリカ天、なす天、コーンのかき揚げが含まれており、色味も鮮やかな一杯となっています。

梅だれは果肉入りで、味わいと食感のアクセントになっています。

▲鱧と夏野菜の贅沢天ぷら定食 1690円

大海老天2本に鱧の天ぷら4個、夏野菜の天ぷらがついたボリュームたっぷりの定食です。定食はご飯おかわり無料です。

天つゆ・大根おろしが付きますが、夏野菜の天ぷらを塩で食べるのもおすすめだとしています。

・鱧と夏野菜の贅沢天丼 1390円

・鱧と夏野菜の天ぷら定食 1290円

・単品 鱧天 200円

・単品 パプリカ天 150円

・単品 コーンのかき揚げ 150円

鱧と彩り豊かな夏野菜を天ぷらで

鱧と夏野菜の天ぷらを一度に楽しめる内容で、季節感のある組み合わせが印象的です。定食はご飯おかわり無料なのがうれしいですね。

初夏らしい味覚を、お店で味わってみては？

※価格は税込み表記です。