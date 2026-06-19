【本日から】肉50g増量！ステーキのどん「肉マシ祭り」4日間限定

ステーキレストラン「ステーキのどん」は、本日6月19日より父の日特別企画「肉マシ祭り！！」を全62店舗において開催します。
リブロインステーキ・激アツステーキを50g増量
「肉マシ祭り！！」6月19日開始
6月19日～22日の4日間限定で、対象ステーキメニューを価格そのままで50g増量して利用できるキャンペーンです。
利用条件として、タブレットのクーポン画面に対象メニューのクーポン番号の入力が必須。いずれのメニューもライス・パン・スープバー付きで提供され、おかわり自由です。
▲リブロインステーキ 230g→280g 4378円
ジューシーでやわらかな食感が特徴とされるステーキで、期間中は50g増量。
▲激アツステーキ 180g→230g 2519円
鉄板と特製醤油ソースで提供するステーキで、噛むほどに旨みと食べ応えを感じられるメニューといいます。
▲激アツステーキ 280g→330g 3289円
ボリューム感のあるステーキで、こちらも同様に50g増量となります。
お肉50g増量で満足感アップ
お値段そのままで肉が増えるという、しっかり食べたいときにうれしい企画です。
ボリューム感を楽しみたい人には特に気になる内容ではないでしょうか。父の日のタイミングに合わせて、がっつり肉を味わいに足を運んでみては？
また、ステーキのどんでは6月15日か～30日の期間、「ちょい飲みホタテクーポン」も配信しています。クーポン提示で、生ビール（小）を注文するとホタテグリル3粒が付く内容です。
ホタテはグリル後にバターをのせ、鉄板で提供。にんにく風味の醤油ソースをかけて食べるスタイルで、ビールと合わせやすい味わいなんだとか。こちらもあわせてチェック！
※価格は税込み表記です。
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