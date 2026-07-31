ごはんさえあれば10回勝てる！ ハウス「カリー屋」5種10食セットを25％オフでまとめて確保

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「カリー屋 5種 10食セット」がAmazonタイムセールに登場！

ハウス食品の「カリー屋 5種 10食セット」は、「カリー屋カレー」甘口・中辛・辛口・大辛と「カリー屋ハヤシ」がそれぞれ2食ずつ入ったレトルト食品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,998円から25％オフの1,499円で販売されています。10食セットのため、1食あたり約150円です。

「カリー屋 5種 10食セット」の特徴

Amazon商品ページより

「カリー屋カレー」は、29種類のスパイスを使用したレトルトカレーです。スパイスは、それぞれの特徴を引き立たせるため、製造工程で3段階に分けて投入しています。

中辛は、29種類のスパイスに加えて野菜とブイヨンをじっくり煮込んだビーフカレーです。甘口はマイルドなビーフカレー、辛口はスパイシーなビーフカレー、大辛は辛味を加えた大辛ビーフカレーとなっています。

「カリー屋ハヤシ」は、じっくり炒めて甘みを引き出した玉ねぎに、程よい酸味のトマトを加えて煮込んだハヤシライスソースです。

また、レンジ調理に対応しており、お湯で温める方法に加えて、電子レンジでも調理できます。レンジ加熱時にはパウチがふくらみ、蒸気口から蒸気が抜ける仕様です。

まとめ：5種類のカレーをお得にストック！

「カリー屋 5種 10食セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで25％オフになっています。甘口から大辛まで4段階の辛さに加えてハヤシも入ったセットで、1食あたり約150円です。

その日の気分に合わせて種類を選んだり、家族で楽しんだりと、様々な味わい方ができる5種10食の「カリー屋」セットを、セールの機会にまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。