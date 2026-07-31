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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第78回

ごはんさえあれば10回勝てる！ ハウス「カリー屋」5種10食セットを25％オフでまとめて確保

2026年07月31日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カリー屋 5種 10食セット」がAmazonタイムセールに登場！

　ハウス食品の「カリー屋 5種 10食セット」は、「カリー屋カレー」甘口・中辛・辛口・大辛と「カリー屋ハヤシ」がそれぞれ2食ずつ入ったレトルト食品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,998円から25％オフの1,499円で販売されています。10食セットのため、1食あたり約150円です。

アマゾンでカリー屋 5種 10食セットを入手

「カリー屋 5種 10食セット」の特徴
Amazon商品ページより

　「カリー屋カレー」は、29種類のスパイスを使用したレトルトカレーです。スパイスは、それぞれの特徴を引き立たせるため、製造工程で3段階に分けて投入しています。

　中辛は、29種類のスパイスに加えて野菜とブイヨンをじっくり煮込んだビーフカレーです。甘口はマイルドなビーフカレー、辛口はスパイシーなビーフカレー、大辛は辛味を加えた大辛ビーフカレーとなっています。

　「カリー屋ハヤシ」は、じっくり炒めて甘みを引き出した玉ねぎに、程よい酸味のトマトを加えて煮込んだハヤシライスソースです。

　また、レンジ調理に対応しており、お湯で温める方法に加えて、電子レンジでも調理できます。レンジ加熱時にはパウチがふくらみ、蒸気口から蒸気が抜ける仕様です。

まとめ：5種類のカレーをお得にストック！

　「カリー屋 5種 10食セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで25％オフになっています。甘口から大辛まで4段階の辛さに加えてハヤシも入ったセットで、1食あたり約150円です。

　その日の気分に合わせて種類を選んだり、家族で楽しんだりと、様々な味わい方ができる5種10食の「カリー屋」セットを、セールの機会にまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでカリー屋 5種 10食セットを入手

※価格は税込み表記です。

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