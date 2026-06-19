レモンで麺が見えない!? はなまる「冷レモンきしめん」23店舗限定

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は6月18日より、特別メニュー「冷レモンきしめん」を期間限定で販売中です。昨年の販売よりエリアを拡大して展開。

話題作「冷レモンきしめん」がエリア拡大で再登場

「冷レモンきしめん」は昨年、首都圏限定で展開され話題となったメニューです。



今年は香川、名古屋、関西、首都圏の計23店舗へ販売エリアを拡大し、各店1日15食前後の数量限定で提供されます。

▲冷レモンきしめん 690円

レモン約1個分にあたる約10枚のスライスレモンを器いっぱいに敷き詰めた、見た目にも特徴的な一杯です。

麺には名古屋の「星が丘製麺所」のきしめんを使用しています。この麺は繊細で裂けやすいため、店舗では麺が自然にほぐれるのを待ちながら丁寧に調理を行うとしています。

瑞々しく滑らかな幅広きしめんに、はなまる特製のだしとレモンの酸味を合わせた清涼感のある味わいが特徴です。テイクアウトでは麺とつゆを分けた容器で提供します。

販売店舗：はなまるうどん 23店舗

【香川県】田町店、高松中央インター店、多肥店(手打ちと創造)

【東京都】高田馬場店、吉祥寺南口店、新宿東口モア街店、立川駅南口サザン店、八丁堀店、

秋葉原昭和通り店、渋谷駅西口店、水道橋西口店、東京イースト21店

【千葉県】浦安メトロピア店

【愛知県】名古屋北区大我麻店、イオンタウン千種店、イオンモールナゴヤドーム前店

【岐阜県】イオンモール大垣店

【三重県】イオンモール津南店

【大阪府】大阪江坂店、北新地店、せんば心斎橋筋店

【京都府】四条烏丸店

【兵庫県】高速神戸駅店

レモン約1個分を豪快に敷き詰めた衝撃の一杯

見た目のインパクトが強く、つい写真に収めたくなる一杯です。レモンの爽やかさときしめんののどごしの組み合わせは、蒸し暑い時期にぴったりの印象です。

数量限定なので、気になる場合は早めの来店がよさそうです。この機会に店舗で味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。