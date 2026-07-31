50％オフって本当!? 「おーいお茶 濃い茶」30本がセール中、体脂肪が気になる人にも

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「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」がAmazonタイムセールに登場！

伊藤園の「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」は、ラベルを省いたスマートボトル仕様の緑茶飲料です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,200円から50％オフの2,082円で販売されています。30本セットで、1本あたり約69円です。

「おーいお茶 濃い茶」の特徴

Amazon商品ページより

「おーいお茶 濃い茶」は、濃い茶専用にブレンドした国産茶葉に抹茶を加えた緑茶飲料です。メーカーによる説明では、専用茶葉の一部を強火で火入れし、渋みに合う奥行きのある香りを演出しています。

機能性表示食品で、ガレート型カテキンを含んでいます。商品ページでは、ガレート型カテキンについて、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されているとしています。

ボトルは持ち運びやすいスリムなスマートボトルで、ラベルレス仕様となっています。商品ページでは、樹脂ラベルを省くことでゴミの分別にかかる手間を減らせるとしています。

まとめ：濃い茶30本を半額でストック！

「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで50％オフになっています。参考価格4,200円から2,082円となっており、1本あたり約69円です。

ラベルレスの30本セットなので、日常的に飲む緑茶をまとめてストックしたいときにも利用しやすい商品です。セールの機会に、まとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。