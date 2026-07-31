アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第79回
50％オフって本当!? 「おーいお茶 濃い茶」30本がセール中、体脂肪が気になる人にも
2026年07月31日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」がAmazonタイムセールに登場！
伊藤園の「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」は、ラベルを省いたスマートボトル仕様の緑茶飲料です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,200円から50％オフの2,082円で販売されています。30本セットで、1本あたり約69円です。
「おーいお茶 濃い茶」の特徴
Amazon商品ページより
「おーいお茶 濃い茶」は、濃い茶専用にブレンドした国産茶葉に抹茶を加えた緑茶飲料です。メーカーによる説明では、専用茶葉の一部を強火で火入れし、渋みに合う奥行きのある香りを演出しています。
機能性表示食品で、ガレート型カテキンを含んでいます。商品ページでは、ガレート型カテキンについて、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されているとしています。
ボトルは持ち運びやすいスリムなスマートボトルで、ラベルレス仕様となっています。商品ページでは、樹脂ラベルを省くことでゴミの分別にかかる手間を減らせるとしています。
まとめ：濃い茶30本を半額でストック！
「おーいお茶 濃い茶 460ml×30本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで50％オフになっています。参考価格4,200円から2,082円となっており、1本あたり約69円です。
ラベルレスの30本セットなので、日常的に飲む緑茶をまとめてストックしたいときにも利用しやすい商品です。セールの機会に、まとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第78回
グルメごはんさえあれば10回勝てる！ ハウス「カリー屋」5種10食セットを25％オフでまとめて確保
-
第77回
グルメまさかの47％オフ！ 「チキンラーメン どんぶり」12個がタイムセールでお買い得
-
第76回
グルメ自宅にもオフィスにもカフェラテを常備！ 「ネスカフェ ふわラテ」120本入りが29％オフ
-
第75回
グルメ常備しておくと何かと便利！ 「by Amazon パックご飯 国産米」24食セットが22％オフ
-
第74回
グルメカロリー・糖類ゼロの「アクエリアス ザ ゼロ」を箱買い！ 24本セットが1,872円
-
第73回
グルメカレー食べたい、栄養も欲しい、料理はしたくない。それなら「完全メシ カレーメシ」Amazonタイムセールで17％オフ
-
第72回
グルメギョーザ食べてタンパク質35.2g!? 味の素「PROTEINギョーザ」1kgが24％オフ
-
第71回
グルメ防災用の水、足りていますか？ 5年保存できるミネラルウォーターをストックしよう
-
第70回
グルメコーラはゼロ！ 在庫は24！ ラベルレスの「コカ・コーラ ゼロ」が20％オフ
-
第69回
グルメ麦茶650mlが約69円は大チャンス 「やかんの麦茶」24本がAmazonでタイムセール中
- この連載の一覧へ