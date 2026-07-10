最近、スマートフォンやタブレットの画面を長時間見ていて、目の疲れを感じることはありませんか。そんな人にオススメしたいのが、電子ペーパーの「E Ink」を採用したデバイスです。

目に優しいE Inkは画面自体は発光せず、紙のように外光の反射によって表示を見ることができる技術で、読書好きに支持されています。今回紹介する製品は、6型という文庫本サイズでありながら、E Inkのディスプレーを採用し、さらにAndroidスマホのように自由にアプリを追加できる端末です。

価格は手に取りやすい3万円台。電子書籍リーダーとしてはもちろん、実際のところどの程度の実用性・汎用性があるのかを紹介します。

「BOOX Go 6 Gen2」は、6型（1448×1072ドット）のモノクロのE Inkを搭載したタブレットです。価格は3万2800円で、ブラック、グレー、ホワイト、イエローの4色が用意されています。OSにはAndroid 11を採用し、Google Playから自由にアプリを追加できるのが大きな特徴です。

メモリーは3GB、ストレージは32GBで、最大2TBのmicroSDカードに対応します。厚さ約6.75mm、重さ約160gとスマホと変わらないコンパクトさで持ち運びに便利な1台です。

※：今回のテスト機材はSKT株式会社から貸与を受けました。