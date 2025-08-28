ASRock、AIエージェントをワンクリック導入できる「Claw Quickset」を発表
ASRockは6月1日、「ASRock Claw Quickset」という斬新なAIデスクトップアプリケーションを発表した。これは、AIフレームワーク「OpenClaw」のインストールとセットアップをワンクリックで行えるWindows向けアプリケーションだ。AI活用の高いハードルを乗り越えたいユーザーにとって、利便性が高い製品となっている。
ASRock Claw Quicksetは、AIの導入を直感的かつ簡素化することを目的としている。このアプリケーションでは、必要な複数の専門的手順をワンクリックで完了できるため、プライベートAIエージェント環境の構築が容易になる。ユーザーは時間を節約しながら、AIの可能性探索に専念できる設計となっている。インストールが完了すると、ユーザーはローカルAIモデルまたはクラウドベースAIモデルを選んでOpenClawを活用できるという。
運用環境の柔軟性もASRock Claw Quicksetの大きな特徴だ。プライバシーを重視するユーザーはローカル環境で、より高度なAI機能を求める場合はクラウドAIサービスと連携することで、用途に応じた最適なAI活用が可能となる。COMPUTEX 2026でのASRockブースでは、直感的なデモンストレーションが予定されており、実際のインストールの手軽さを体験できる。
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