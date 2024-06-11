ASRock、COMPUTEX 2026で「Taichi」10周年モデルを公開 AIエコシステムも拡充
ASRockはCOMPUTEX 2026にて、最新のAI関連製品と「Taichi」シリーズの10周年を記念する特設展示を発表する。イベントは6月2日から6月5日まで台北で開催され、ASRockは革新的な製品ラインアップを披露する。
「Taichi」シリーズは、2016年に「X99 Taichi」マザーボードを発売して以来、革新と進化を続けてきた。今年で10周年を迎える同シリーズは、「X870E Taichi 10th Anniversary」や「Z890 Taichi 10th Anniversary」などの特別モデルを展示する。これらの製品は、フラッグシップクラスの性能や洗練されたデザインを誇り、ゲーミングモニターやグラフィックスカードまで多彩なラインナップを紹介する。
また、新たな「X870E Taichi White」マザーボードは、24+2+1フェーズ電源設計や10GbE LAN、デュアルPCIe 5.0 x16スロットなどの高性能仕様を備え、AMD Ryzen 9 9950X3D Dual Editionプロセッサーとの組み合わせで次世代の性能を提供する。さらに、DDR4とDDR5を柔軟に選択できる「H610M COMBO II」も展示される。
COMPUTEX 2026では、ASRockは冷却技術でも注目を集める。特に、「Taichi AQUA 360 LCD」と「Taichi 360 HOLO」のAIO水冷クーラーは、革新的な冷却性能とデザインを持ち、ユーザーに新たな体験を提供するという。また、電源ユニットの新ラインナップ、「Taichi TC-3000P」なども披露され、安定した電力供給と長期保証が特徴である。
加えて、AI対応のミニPC「DeskSlimシリーズ」と「Tinyシリーズ」も投入され、さまざまな用途に対応する高性能および省スペース設計が特徴である。それぞれの製品は、最新のコンピューティング環境におけるパフォーマンスを高めるために設計されている。
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