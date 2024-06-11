ASRockから「Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC」登場、最大2920MHz駆動

ASRockは6月1日、新型グラフィックスカード「ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC」を発表した。この製品は先端技術を駆使し、AAAゲームタイトルにおける優れたパフォーマンスを提供するという。

「ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC」は、AMD Radeon RX 9070 GRE GPUを搭載し、第3世代レイトレーシングや第2世代AIアクセラレータを含むAMDのRDNA 4アーキテクチャを採用している。最新のDisplayPort 2.1aやPCI Express 5.0、大容量の12GB GDDR6メモリに対応し、最先端のゲームグラフィックスを体験することが可能だ。

この製品は、最大2920MHzのブーストクロックを実現し、ASRock独自の冷却技術「Striped Ring Fans」「Air Deflecting Fin」「Ultra-fit Heatpipe」を搭載。メタルフレームとバックプレートで構造を強化し、ARGB LEDパネルを使用してライティングカスタマイズが可能となっている。これにより、ゲーマーやPCビルダーにとって魅力的な選択肢となるだろう。