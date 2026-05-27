COMPUTEX TAIPEI 2026レポート

MSIがCOMPUTEX 2026で新製品ラッシュ　40周年記念ノートPCやAIデバイスを公開

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、6月2日から6月5日にかけて台北南港展示センターで開催されるCOMPUTEX 2026にて、新たな製品ラインナップを発表する。MSIは40周年を迎え、その節目にあたるこの展示会で、最新のAIエージェントアプリケーションや革新的なコンピュータ技術を披露。高性能なゲーミング機器から先進的な企業向けソリューションまで、多岐にわたる製品が注目を集めている。

　40周年記念モデルとして発表された「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」は、MSIの技術の粋を凝縮したラップトップだ。最新のインテル Core Ultra 9プロセッサー290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUが搭載されており、デスクトップ並みの性能を実現。18インチ4KのMini LEDディスプレイや機械式RGBキーボードなど、多彩な機能を備える。

　一方、「MSI Claw 8 EX AI+」は、世界初をうたうインテル Arc G3 Extremeプロセッサーを搭載したハンドヘルドデバイス。8インチの120HzディスプレイやXeSS 3のサポートにより、スムーズなゲーム体験を提供することが可能だ。

　また、Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionは、フィンセント・ファン・ゴッホの作品にインスパイアされたデザインが特徴のパソコンである。このモデルはインテル Core Ultra シリーズ3プロセッサーを搭載し、持ち運び可能な高性能デバイスとして、クリエイティブなプロジェクトをサポートする。 

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