MSI、Mac向け27型4K QD-OLEDディスプレイ「PRO MAX 271UPXW12G」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、Macユーザー向けの新製品、MSI PRO MAXシリーズを発表した。

　PRO MAX 271UPXW12Gは27インチの4Kディスプレイで、QD-OLED技術を採用し、驚異的な黒のコントラストと鮮やかな色再現を可能にしている。そのデザインはAppleの美学にマッチするように設計され、白を基調としたシャーシが特徴だ。さらに、最新のMSI M-Mateアプリを使えば、M-SyncやM-Colorモード機能でデバイス間の接続性を大幅に向上させることができるという。

　PRO MAX 271UPXW12Gは、クリエイターの視覚的なニーズを考慮し、Pantone Validatedを取得しており、Delta-E ≤ 2を実現している。これにより、ユーザーは画面上での表現と最終出力との一貫性を保つことができる。また、ユニフォーム・ルミナンス技術によって、長時間の作業にも対応する安定したビューが提供される。

　デュアルUSB Type-Cポートを搭載しており、データ転送や4Kビデオ対応に加え、ワークスペースをすっきりと保つシングルケーブルソリューションを提案している。この仕様により、デバイスを一度に複数制御することが可能な3デバイスKVM機能や、PIP/PBPでマルチスクリームストリーミングの管理もできる。 

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