Copilot+ PCを小型デスクトップで実現 MSI「Cubi NUC AI+」発表
エムエスアイコンピュータージャパンは5月28日、新製品「Cubi NUC AI+ 2MG-061JP」を発表した。価格は14万9800円前後の見込み。高性能AI処理機能を備えたこのCopilot+ PCは、AIアシスタントとともに新しいワークスタイルを提案する。
Cubi NUC AI+ 2MG-061JPは、インテル Core Ultra 5 226Vプロセッサーを搭載し、Thunderbolt 4や2.5GデュアルLAN、Wi-Fi 6Eなどの優れた接続性能を持つ。これにより、業務の効率化と快適な作業環境を実現。また、音声入力に対応したスピーカーとマイクを内蔵し、AIアシスタント機能をフル活用できるのも特長だ。
セキュリティ面でも充実しており、指紋認証、TPM2.0のサポートに加え、ケンジントンロックといった高いセキュリティ機能を搭載する。Windows 11 Proも標準搭載されており、ビジネス向けの組織管理に最適化されている。さらに、Thunderbolt 4ポートとHDMI 2.1ポートの組み合わせにより、最大3画面への映像出力が可能だという。
この製品はまた、MSIのPower Link機能を備え、電源ボタンの連動や延長ケーブルによる利便性向上にも対応する。環境への配慮もされた設計で、再生プラスチックや再生段ボール素材が使用されており、サステナビリティにも貢献する製品となっている。
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