MSI、RTX 5080搭載のハイエンドゲーミングPC「MEG Vision X AI」発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、6月4日よりハイエンドゲーミングデスクトップPC「MEG Vision X AI 2NVV7-299JP」「MEG Vision X AI 2NVR7-400JP」を発売開始する。価格は95万4800円前後、84万4800円前後の見込み。
「MEG Vision X AI 2NVV7-299JP」と「MEG Vision X AI 2NVR7-400JP」は、ゲーミング性能の向上を追求したハイエンドモデルだ。インテルCore Ultra 7 270K PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080、またはRTX 5070 Tiを搭載し、24コア、24スレッド構成で幅広い用途に対応する。これにより、WQHDから4Kまでの高解像度と高リフレッシュレートでのゲーミングが可能になる。
13.3インチのタッチパネル液晶を前面に配置し、MSI Centerを通じたシステムモニタリングやショートカット起動も可能だ。さらに、大容量のDDR5 64GBメモリを搭載し、写真・動画編集や3DCG制作にも最適化されている。5G LANやWi-Fi 7など豊富なインターフェースを備え、スムーズな通信環境も確保されている。
本体はMSI Mystic Light対応のRGBカスタムが可能なガラスパネルで囲まれ、見た目にもラグジュアリーな印象を与える。外装だけでなく、その内部には360mmラジエーターの水冷式CPUクーラーが搭載され、高い冷却性能にも抜かりはない。これにより最高のパフォーマンスを持続させるとしている。
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