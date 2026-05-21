Kindle漫画セール情報「推し漫」 第500回
スーパーカーを手に入れる楽しさも苦労もブチ込んだ漫画『カウンタック』が全巻100円！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月21日 18時00分更新
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ワタクシ世代ですと、もうタイトルが『カウンタック』ってだけで結構震えます。ランボルギーニ・カウンタックLP400──。あの直線、あのぺったんこな車体、あのガルウィングドア。1970年代のスーパーカーブームを体験した身としては、やはりカウンタックは格別なクルマです。もちろん、当時は当時で池沢さとしセンセイの『サーキットの狼』みたいなスーパーカー漫画はありましたが、この漫画は、ただの“昔のスーパーカー礼賛”で終わらないのが素晴らしい。
まず、現代のスーパーカーをぶつけてくる。もちろん、スペック差も時代の壁もある。しかし、そうした旧車の不利を「工夫」と「意地」と「段取り」でねじ伏せにいくのが熱いんです。眺める→走る→競る→次戦が気になる、のテンポが良すぎ。
さらに、夢を手に入れて無双するという話ではなく、買って・維持して・直してっていう旧車愛好家であれば必ず直面する現実を描いて、物語の厚みに変えているのもいい。お金も手間も覚悟も、ぜんぶ乗っけるのが旧車愛。加えて、オーナー、ショップ、整備、同好の士。クルマを中心に人が集まり、ぶつかって、助け合って、かつてのスーパーカーが現代でどう生きているのかを伝えてくる。
本作最大のテーマは、「過去で「時間」を止めてるやつ、クルマと共に走り出せ！」という、イーストウッド2008年の監督作『グラン・トリノ』と同じテーゼなんですけど、本作の連載開始が2004年ですから、ハリウッドの先を行っていた漫画なのです。
梅澤春人センセイは前回ご紹介した『BOY』もいいのですが、私的にはこちらが推しの本命です。今なら全28巻が全巻100円です。カウンタックはやっぱりカッコいいぜ！
ドラマもいいがカーバトルシーンもバリバリでしびれるぞ！
カウンタック
梅澤春人 (著)
全28巻（完結）
2,800円（1巻あたり100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
購入資金の工面、旧車の維持や修理、信頼できるショップや仲間との出会いと衝突を経て、舜はカウンタックと共に生活を組み立て直していく。カウンタックを巡るさまざまな勝負や出来事に巻き込まれながら、自分の進路と夢を具体的な形に変えていき、やがて物語は日本を越えた舞台へも広がっていく。
カウンタックに牽引されて人生を走り直す男の、旧車生活とバトルの物語。
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