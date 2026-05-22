赤ジャケルパンの世界が蘇る『ルパン三世Y』全20巻が1冊33円【Kindle漫画セール情報】

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1冊33円、全20巻で660円！ 単行本1冊ぶんの価格で全巻揃えられる『ルパン三世Y』は、TV第2期の「赤ジャケルパン」の世界観で世界を股に掛けて活躍するルパンファミリーを楽しめるファン必携の一作。

各巻ごとに複数のエピソードが収録されたオムニバス式の漫画なので、とりあえず全巻揃えておいて、ちょっとルパン成分を補給したいぞ、ってときに、好きな巻を開いてお気に入りのエピソードだけ読むのがおすすめ。（さすがにネタは古いですが）

本作最大のおすすめポイントは不二子ちゃんがちゃんと不二子ちゃんしてることでしょうか。ちょとエッチでお金好き、ルパンファミリーではあるんだけど、しっかり裏切り最後に笑う、そんな、僕らが見たかった不二子ちゃんです。

不二子が魅力的なルパンはいいルパン

ルパン三世Y

山上正月 (著), モンキー・パンチ (原作)

全20巻（完結）

660円（1巻あたり33円）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

神出鬼没の大泥棒ルパン三世、早撃ちガンマンの次元、居合抜きの達人にして斬鉄剣の使い手の五エ門、謎の女・峰不二子に、ルパンの宿敵・銭形警部。おなじみの面々に加えて、ビル・ゲイツやらカダフィ大佐やらといった実在の人物までパロディ登場し、エピソードに関しては盗みのトリックで魅せる話やルパンの世界観らしいなんちゃってSFまでかなり幅広く、まさにテレビシリーズ2期のノリ！