お父さん、日本の歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』が１冊33円です！【Kindle漫画セール情報】

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「お父さん大変！ 『学研まんが 日本の歴史』が全18巻が1冊33円なんて、とんでもないセールをやってるわよ！」

「なんだって！ それならうちの愚息にも買ってやろう！」

数日後──。

「ねえパパ、北条政子は鎌倉幕府初代将軍・源頼朝の奥さんで、頼朝の死後は”尼将軍”として幕府の実権を握った人なんだよ」

「母さん、うちの子は天才かもしれないぞ！」

というような未来が待っているかもしれない『学研まんが 日本の歴史』が大変お買い得です。

まあ、歴史の学習本を「我が家は古代史だけでいいや」なんてこたぁないでしょうから、どーんと全巻セットでいっちゃってください！

日本の夜明けは近いぜよ！

学研まんが 日本の歴史

漫画：伊東 章夫,原島 サブロー,大倉 元則,堀江 卓,ムロタニ ツネ象

イラスト：広岡 ゆうえい,田中 正雄,福田 三郎

監修：樋口 清之

全17巻（完結）

561円 (1巻あたり33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『学研まんが 日本の歴史』は、学研が長年展開する超定番の学習まんがシリーズ。原始時代（旧石器・縄文）から近現代（平成まで）までをカバーし、有名な歴史上の人物の活躍を中心に、歴史の流れを分かりやすくまんがで解説する人気作・全17巻です。



第1巻：原始時代（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）

第2巻：飛鳥・奈良時代

第3巻：平安時代

第4巻：鎌倉時代

第5巻：室町時代

第6巻：戦国時代（前編）

第7巻：戦国時代（後編）・安土桃山時代

第8巻：江戸時代（前編）

第9巻：江戸時代（中編）

第10巻：江戸時代（後編）

第11巻：幕末

第12巻：明治時代（前編）

第13巻：明治時代（後編）

第14巻：大正時代

第15巻：昭和時代（前編）

第16巻：昭和時代（中編）

第17巻：昭和～平成