Kindle漫画セール情報「推し漫」 第202回
お父さん、日本の歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』が１冊33円です！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月22日 18時00分更新
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「お父さん大変！ 『学研まんが 日本の歴史』が全18巻が1冊33円なんて、とんでもないセールをやってるわよ！」
「なんだって！ それならうちの愚息にも買ってやろう！」
数日後──。
「ねえパパ、北条政子は鎌倉幕府初代将軍・源頼朝の奥さんで、頼朝の死後は”尼将軍”として幕府の実権を握った人なんだよ」
「母さん、うちの子は天才かもしれないぞ！」
というような未来が待っているかもしれない『学研まんが 日本の歴史』が大変お買い得です。
まあ、歴史の学習本を「我が家は古代史だけでいいや」なんてこたぁないでしょうから、どーんと全巻セットでいっちゃってください！
日本の夜明けは近いぜよ！
学研まんが 日本の歴史
漫画：伊東 章夫,原島 サブロー,大倉 元則,堀江 卓,ムロタニ ツネ象
イラスト：広岡 ゆうえい,田中 正雄,福田 三郎
監修：樋口 清之
全17巻（完結）
561円 (1巻あたり33円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
第1巻：原始時代（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）
第2巻：飛鳥・奈良時代
第3巻：平安時代
第4巻：鎌倉時代
第5巻：室町時代
第6巻：戦国時代（前編）
第7巻：戦国時代（後編）・安土桃山時代
第8巻：江戸時代（前編）
第9巻：江戸時代（中編）
第10巻：江戸時代（後編）
第11巻：幕末
第12巻：明治時代（前編）
第13巻：明治時代（後編）
第14巻：大正時代
第15巻：昭和時代（前編）
第16巻：昭和時代（中編）
第17巻：昭和～平成
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