お母さん、世界の歴史がまるわかりの『学研まんが世界の歴史』が１冊33円です！【Kindle漫画セール情報】

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お母さん！ 夏休み前のこの時期にうれしいおしらせです。今なら『学研まんが 世界の歴史』が1冊33円！！全15巻で495円と大変お求めやすくなっております。

こちら、1997年の発行となっておりまして、さすがに絵は多少古い感じですが内容は古くならないのが歴史学習まんがのいいところです。世界史はNHKの大河ドラマにもならないので、大人の再学習にもおすすめです。

歴史の授業も今と昔じゃ変わってるとこもあるのでそこだけ注意な！

学研まんが 世界の歴史

漫画：ムロタニツネ象

監修：長澤和俊

全15巻（完結）

450円 (1巻あたり33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『学研まんが 世界の歴史』は、古代文明の誕生から現代（冷戦終了や近現代まで）をカバーし、有名な英雄・王・革命家を中心に、世界史の流れをオールカラーまんがで楽しく解説する人気作・全15巻。



第1巻：先史時代と古代オリエント

第2巻：古代ギリシャ

第3巻：古代ローマ

第4巻：古代中国とインド

第5巻：中世ヨーロッパ

第6巻：イスラム世界とアジア

第7巻：ルネサンスと宗教改革

第8巻：新航路発見と大航海時代

第9巻：絶対王政と啓蒙主義

第10巻：アメリカ独立とフランス革命

第11巻：産業革命と19世紀ヨーロッパ

第12巻：アメリカ南北戦争と帝国主義

第13巻：第一次世界大戦

第14巻：第二次世界大戦と独裁者ヒトラー

第15巻：冷戦と現代