Kindle漫画セール情報「推し漫」 第148回
【1冊33円～】科学の不思議をギャグと寸劇で学んじゃおう！ あさりよしとう『まんがサイエンス』が61%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月25日 18時00分更新
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あさりよしとうセンセイの科学学習漫画『まんがサイエンス』が絶賛セール中です！ 全14巻で3854円の61%オフ……なんですが、ちょっと変わっていて、第1～8巻と第12巻が1冊33円。その他の巻が定価販売となっていて、全部まるめると計61%オフの価格になります。とはいえ、普段であれば全14巻で9821円と1万円近くするのですから、この機会に全巻揃えておくのも悪くないと思います。
あさりよしとうセンセイといえば、私がはじめて買った同人誌が、あさりセンセイの『中空知防衛軍』でした。今ほど大規模になっていないコミケの会場で買ったので、たぶんあのときはまだ商業誌デビューされる前だったんじゃないかなと思いますが、当時から今の絵がすでに完成されていて、「なんて絵の上手い人なんだろう」と思ったものでした。本作、『まんがサイエンス』は、そんなあさりセンセイの上手い絵で、科学の世界をわかりやすく伝えてくれる学習漫画ですが、解説中心になりがちな学習漫画を、ちゃんと楽しく読める漫画として成立させているのがすばらしい。
お子さんの科学への好奇心を盛り上げるにも、お父さんの学び直しにもおすすめです。
あさりセンセイの絵はこの手の漫画にめちゃハマる
まんがサイエンス
あさりよしとう (著)
全14巻（完結）
3,854円 (61%オフ)
第1巻～第8巻、第12巻
各33円
第9巻
773円
第10、11、13、14巻
各696円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
第1巻 まんがサイエンス
第2巻 ロケットの作り方おしえます
第3巻 吾輩はロボットである
第4巻 いとしのMr.ブルー
第5巻 内宇宙から外宇宙まで
第6巻 力学の悪戯
第7巻 「見る」科学
第8巻 ロボットの来た道
第9巻 からだ再発見
第10巻 ライフ＆テクノロジー
第11巻 ぼくらの宇宙船
第12巻 暮らしの科学
第13巻 科学がいっぱい
第14巻 科学とつきあう方法
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