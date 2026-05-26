今夜あなたも、人ではないお客様の集まるホテルへ。ねむようこ『神客万来!』が全6巻で198円【Kindle漫画セール情報】

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ねむようこセンセイの『神客万来!』が1冊33円の激安セールです。全6巻買っても、198円でこのかわいらしく愛おしいホテルの接客が受けられます！

神様やドラゴン、童話の登場人物など、人外専門のホテルに接客係として勤務することになった女の子のお話。それ自体がおとぎ話みたいな設定ですが、訪れる人外のお客様はみな、我々人間が知る表の顔とは別に、このホテルでだけ見せる裏の事情を抱えていて、彼らの願いをかなえてあげるのがこのホテルのお仕事。『千と千尋の神隠し』に登場する油屋のような設定のホテルを舞台に、一話完結の連作で縁を紡ぐ“接客”の物語。全6巻できれいに着地する感涙必須のエンディングも見事です！

キャラ絵もかわいくてGoodなのです。

神客万来!

ねむようこ (著)

全6巻（完結）

198円 (各33円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

勤めていた会社が倒産し、突然無職になってしまったみちる。途方に暮れて街をさまよっているとき、迷子の子供に出会い、そのまま母親の元まで同行することに。そこは、人外のお客様だけが辿り着けるホテル「ツバメ屋」だった。普通の人間でありながら、ツバメ屋に辿り着き、訪れるお客様が見えるみちるは、接客担当が足りないことからそのまま住み込み従業員に





一日一組限定で願いごとをひとつ叶えてくれる。・みちるがなぜか迷い込み、接客担当が足りないことから住み込み従業員になる。料理人の瑞希ら個性的なスタッフに囲まれながら、神様や妖怪、ドラゴン、昔話の人物まで千差万別の客を迎える日々。仕事を通じてみちるの過去や縁がほどけ、瑞希や“鬼”を含む周囲との関係も変化していく。