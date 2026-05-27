MSI、世界初のAIコンパニオン搭載ゲーミングPC「MEG Vision X2 AI+」を発表
エムエスアイコンピュータージャパンは、台北で行われるCOMPUTEX 2026にて、最新のゲーミングデスクトップ「MEG Vision X2 AI⁺」を公開する。
MEG Vision X2 AI⁺は、AIコンパニオン「LuckyClaw」を導入した世界初をうたう次世代ゲーミングデスクトップだ。このシステムは、ゲームPCを受動的なデバイスから対話型の存在に変換し、ユーザーとのインタラクションを新たな次元に引き上げる。LuckyClawはユーザーの音声コマンドに応じてパフォーマンスプロファイルやライティング設定をハンズフリーで制御し、未来のアップデートによってさらに成長可能。
デバイスの中心に搭載された「AIホロステージ」は、シャーシに直接組み込まれた円筒形のディスプレイで、デジタルコンパニオンを物理的に表現する。デジタルペットやAIアバターなどをリアルに体験できるのが大きな特徴で、購入直後からLuckyClawの設定で即使用可能だ。
この製品は、MSIのフラッグシップシリーズであるMEGの新たなラインアップで、次世代のAI相互作用と高性能ハードウェアを兼ね備える。単にゲームを楽しむだけでなく、より深いエンゲージメントを可能にするとしている。
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