MSIの新PRO MAXシリーズ、RTX対応デスクトップや34型QD-OLEDをラインアップ

エムエスアイコンピュータージャパンは、プロフェッショナルプラットフォーム「PRO MAX」シリーズを発表した。

PRO MAXシリーズは、ワークフローが従来のオフィスからホームまたはコラボレーション環境に移行する流れを受けて、ホームとコラボレーション環境間の継続性を確保し、多彩な製品展開で統一されたビジュアルと効率性を提供する。具体的には、マルチタスク、データ中心のタスク、ハイブリッドコラボレーションを最適化するデザインが採用されている。

新たに発表された「PRO MAX 80シリーズ」は、モダニティと生産性を追求したエレガントなデザインが特徴だ。このシリーズは、NVIDIA GeForce RTX グラフィックスをサポートし、最大9つのUSB Type-Aポートと1つのUSB Type-Cポートを有している。また、セキュリティと使いやすさを重視した設計で、BIOSレベルのUSB制御と物理的な保護機能を兼ね備えている。

PRO MAX 24および27オールインワンPCは、デザインの美しさと人間工学に基づいた効率的なパフォーマンスを組み合わせ、快適性とコラボレーション性を向上させたモデルだ。レッドドットデザイン賞を受賞し、応答性の高いマルチタスク性能を提供するAMD Ryzen 200シリーズプロセッサを搭載している点も注目に値する。

次世代の「PRO MAX QD-OLEDシリーズ」も公開され、究極のマルチタスク環境を実現できる。特に、34インチモデルPRO MAX 341QPXW14Gは、KVM 2.0技術で三つのデバイスを一つの周辺機器で管理することが可能だという。