MSIがCOMPUTEX 2026で新PCパーツ群公開、AMD EXPO対応AM5マザーボードも

エムエスアイコンピュータージャパンは、世界最大級のPC見本市「COMPUTEX 2026」にて、最新のPCパーツを発表する。中でも注目なのが、AMD EXPOテクノロジーに対応した次世代AM5マザーボード、水冷・空冷の選べる冷却システム、新型PCケース、そして独自の安全機能を備えた電源ユニットだ。

MSIは、AMDの最新技術である「AMD EXPO」対応の新AM5マザーボードを筆頭に、水冷・空冷の用途に応じた冷却システムを開発。「MEG CORELIQUID E15 360」などのフラッグシップ水冷クーラーは、人間工学に基づいたデザインを採用し、一段と組み立てやすくなっている。また、最新の機能を持ちながらもインテリア性にも優れたPCケース「MEG MAESTRO 900R」は、組み立ての自由度を大幅に高めた。

また、新型電源ユニット「MPG Ai1600TS PCIE5」などは、国際的な賞を受賞するほどの革新的な設計で、ハイエンドグラフィックスカードの力を余すことなく引き出すことができる。この新しい製品群は、初心者からプロフェッショナルまで幅広いPCユーザーにとって、高い信頼性と性能を兼ね備えた魅力的な選択肢となるだろう。