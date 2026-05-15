MSIの期間限定セール開始！ RTX 5060搭載ゲーミングノートが特価販売

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップやMSIストア楽天市場店を通じて、5月29日から6月14日までの期間限定で、特選ノートPCを対象としたセールを実施する。

セールの目玉となる「Thin-15-B13UC-6113JP」は、15.6インチの144Hzディスプレイを備えたスリムデザインのノートPCで、Core i5とRTX 3050を搭載し、コストパフォーマンスに優れている。このモデルは、通常144,800円のところ、17％オフの119,800円で手に入る。

さらに、RTX 5060搭載の「Katana-17-HX-B14WFK-1073JP」はデスクトップ級の処理性能と17.3インチ画面を備えており、リフレッシュレート240Hzのディスプレイを搭載している。このモデルはクーポン適用で通常よりも16％安い209,800円で購入可能だ。

そのほか、15.6インチで165Hzディスプレイの「Katana-15-HX-B14WFK-1061JP」、リーズナブルな「Katana-15-HX-B14WEK-1161JP」や、ビジネス向けモデル「Modern-15-F1MXG-5213JP」、「Cyborg-15-B2RWEKG-6699JP」、そしてオフィスソフト付きの「Thin-15-B13VE-6112JP」など、多彩な高性能モデルが並ぶ。これらもすべてセール価格で提供され、興味ある人は期間内にぜひチェックしてみよう。