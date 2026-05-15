MSIの期間限定セール開始！ RTX 5060搭載ゲーミングノートが特価販売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップやMSIストア楽天市場店を通じて、5月29日から6月14日までの期間限定で、特選ノートPCを対象としたセールを実施する。

　セールの目玉となる「Thin-15-B13UC-6113JP」は、15.6インチの144Hzディスプレイを備えたスリムデザインのノートPCで、Core i5とRTX 3050を搭載し、コストパフォーマンスに優れている。このモデルは、通常144,800円のところ、17％オフの119,800円で手に入る。

　さらに、RTX 5060搭載の「Katana-17-HX-B14WFK-1073JP」はデスクトップ級の処理性能と17.3インチ画面を備えており、リフレッシュレート240Hzのディスプレイを搭載している。このモデルはクーポン適用で通常よりも16％安い209,800円で購入可能だ。

　そのほか、15.6インチで165Hzディスプレイの「Katana-15-HX-B14WFK-1061JP」、リーズナブルな「Katana-15-HX-B14WEK-1161JP」や、ビジネス向けモデル「Modern-15-F1MXG-5213JP」、「Cyborg-15-B2RWEKG-6699JP」、そしてオフィスソフト付きの「Thin-15-B13VE-6112JP」など、多彩な高性能モデルが並ぶ。これらもすべてセール価格で提供され、興味ある人は期間内にぜひチェックしてみよう。 

■関連サイト

MSI トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月