MSIの新ゲーミングPC「MAG Infinite S AI」　Core Ultra 5とRTX 5060 Tiを搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、6月4日より最新ゲーミングPC「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」を販売開始する。この製品は、「Core Ultra 5 225F」と「GeForce RTX 5060 Ti」を組み合わせ、コストパフォーマンスを重視した構成で、ゲーミングPCの入門機として最適だという。

まず、この製品の最大の特徴は、NVIDIAのGeForce RTX 5060 Tiを搭載し、DLSS 4.5に対応している点だ。これにより高いフレームレートでの安定したゲーミングを体験できるため、特にフルHD解像度で性能を発揮する。また、M.2 NVMeのSSDを搭載し、高速でのゲーム起動やデータアクセスを可能にする。

さらに、強化ガラス製のサイドパネルを採用しており、本体内部のイルミネーション効果を楽しむことができる。デザインに関しては、Mystic Lightに対応しており、冷却ファンのライティングを自由にカスタマイズでき、MSIの他のゲーミングデバイスと連携することによって個性を出したセットアップが可能だ。

ネットワーク環境においても、高速の有線（2.5Gbps）および無線（Wi-Fi 6E）に対応しているため、場所を選ばずに安定した通信を確保できる。価格は29万8000円前後の見込み。