23.8型IPS×144Hzで1万円台　MSIの新ビジネスモニター発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネスモニター「PRO MP243W E14」を6月4日より発売する。価格は1万8500円前後の見込み。

「PRO MP243W E14」は、その際立った4辺フレームレスデザインにより、モニターサイズ全体の92%を表示領域として提供する。他の複数のモニターと組み合わせて使用する場合でも視野を遮ることなく、スムーズな作業を可能にするデザインだ。このモニターはまた、統一化されたホワイトの配色が洗練された印象を与え、どんなビジネスシーンにもマッチする。

一般の60Hzモニターとは異なり、リフレッシュレート144Hzに対応しており、高度なクリアさと滑らかさを実現する。IPSパネルを採用し、178°の広視野角により、どの視点からも色の変化が少なく、鮮明に表示されるという特性を持つ。さらに、目に優しいアンチフリッカーやブルーライトカットの機能が、長時間の作業でも疲れを最小限に抑える。

製品について更に特筆すべきは、その多機能性だ。内蔵スピーカーにより、外部スピーカーなしに音声を再生でき、またスマートフォン設置用のスタンド機能も備えている。「Eye-Q Check」機能を搭載しており、目の疲労度を3つの項目でチェック可能で、ユーザーに適切な休憩タイミングを提案する役割を果たす。また、対応したMSI製ミニPCと連動する「MSI Power Link」により、ワンタッチでの電源管理が可能だ。